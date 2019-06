Cerco casa: perché approfittare dei villini in affitto

Chi è alla ricerca di una casa per la famiglia tende spesso a valutare l’idea di acquistarla, soprattutto se si tratta di una villa o di una casa a schiera. In molti casi invece la soluzione ideale sarebbe quella di scegliere un villino in affitto, o anche una villa di grandi dimensioni. Le motivazioni sono varie, a partire dal fatto che tra gli annunci dei più bei villini in affitto capita di notare abitazioni non facilmente accessibili per l’acquisto, il cui canone mensile di locazione è invece particolarmente interessante.

Immobilizzare il capitale per acquistare una casa

Andando indietro nel tempo la scelta di acquistare una casa era sempre vincente; questo perché il mercato immobiliare era una volta molto fiorente, con prezzi in costante aumento. Questo significa che acquistando oggi un villino, già nel corso di 5-7 anni il valore sarebbe aumentato di più del 15-20% rispetto al prezzo di acquisto. Purtroppo oggi le cose sono assai diverse e, nonostante i mutui per l’acquisto della prima casa possono essere particolarmente interessanti, non sempre è bene immobilizzare ampie fette del proprio capitale acquistando una casa. Anche nel caso in cui si decida di vivere in un’abitazione di grandi dimensioni, la scelta di un villino in affitto si può considerare un affare, anche perché non appena lo si desidera si potrà cambiare casa, senza troppo preoccuparsi della vendita dell’immobile in cui si vive al momento.

Le spese di gestione

Tra i vantaggi correlati alla possibilità di vivere in un villino in affitto si devono anche considerare le minori spese di gestione che una soluzione di questo genere offre. Se si acquista un villino datato, come spesso se ne vedono oggi in vendita, oltre al costo dell’acquisto si dovranno sostenere ingenti spese per la manutenzione della casa che con il passare degli anni diventeranno sempre più importanti. Queste spese, nel caso di una villa in affitto, sono praticamente tutte a carico del proprietario, quindi il fatto che siano più o meno onerose non ci interessa in alcun modo. In molti casi a conti fatti la scelta di una casa di grandi dimensioni in affitto è la migliore in assoluto. Ovviamente si devono fare tutte le valutazioni caso per caso, perché non tutte le offerte presenti sul mercato propongono abitazioni datate o con problemi di vario genere.

Vivere nella casa dei sogni

Come detto, acquistare una villa o un villino non è semplice. Del resto, al costo di una villa si devono poi aggiungere le spese dirette correlate all’acquisto: notaio, imposte, IVA e così via. L’opzione da considerare in questi casi è quella di affittare la villa dei sogni, evitando buona parte delle spese correlate all’acquisto e all’eventuale ristrutturazione, potendo così valutare anche case per le quali non si possiede in alcun modo il capitela necessario ad acquistarle. Stiamo parlando di una possibilità in più, che molti italiani non tengono in considerazione quando si tratta di scegliere la casa in cui vivere.