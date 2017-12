Come arredare la cameretta dei neonati

Arredare la cameretta per il nuovo bebè in arrivo è una grande emozione per i futuri genitori. E renderla il più possibile calda e accogliente è una delle prime preoccupazioni.

Utile ancor prima della nascita del bebè è pianificare la stanza e organizzare lo spazio in modo da creare un ambiente rilassante, che faccia sentire il vostro piccolo al sicuro.

Per raggiungere questo obiettivo l’ambiente dedicato al neonato deve essere progettato con alcuni importanti accorgimenti. Nei primi sei mesi di vita del piccolo è preferibile che l’arredamento sia il più possibile essenziale.

I futuri genitori possono scegliere dei set completi, che comprendano lettino, fasciatoio, armadio e cassettiera. Sia i mobili (ma anche il letto) è bene che siano preferibilmente bassi e di facile utilizzo.

Di primaria importanza è la scelta del lettino, da posizionare lontano da finestre o fonti di calore. Oltre all’estetica è fondamentale valutarne in fase di acquisto la funzionalità per far dormire il vostro bimbo comodamente. E’ consigliabile prendere una struttura confortevole e spaziosa che possa essere regolabile in altezza, in modo da adattarlo alla crescita del bambino e permetta ai genitori di prenderlo in braccio senza fare grandi sforzi.

Meglio se è dotato ai due lati di sponde rimovibili, che impediranno al bimbo di tirarsi su e uscire. Le sponde vanno rivestite con paracolpi imbottiti, utili sia a contenerlo sia per evitare che ci sbatta contro. Quando il bambino sarà autonomo nei movimenti, con il passare dei mesi, i genitori potranno togliere le sponde affinchè possa muoversi con libertà.

Per contenere in maniera ordinata corredo, vestitini, body e tutti i prodotti necessari per l’igiene e la cura del neonato, è bene acquistare una cassettiera capiente dotata di tiretti e con un’ampia base d’appoggio.

Immancabile nella camera da letto dei neonati il fasciatoio: deve avere un piano ampio e lavabile. Pratici e utili i modelli con cassetti e ripiani incorporati, dove poter riporre ordinatamente salviettine, pannolini e ricambi.

Se non si dispone di una stanza di grandi dimensioni, per risparmiare spazio si può optare per la cassettiera mobile fasciatoio: questo tipo di arredo è pensato per permettere ai genitori di cambiare comodamente il piccolo e riporre nei suoi cassetti tutto l’occorrente per il cambio.

Indispensabile un armadio organizzato con scatole e ripiani interni, in modo da tenere copertine, giochi sempre perfettamente in ordine e a portata di mano. Diverse sono le varianti degli armadi da mettere nella cameretta del vostro bimbo: particolarmente indicato per le stanze dalle lunghe pareti è quello con 2 o 3 ante fianco.

