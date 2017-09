La cameretta è il luogo dove bambini e ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo: tra le sue mura sognano, socializzano, crescono.

Una stanza dove trascorrere piacevolmente del tempo, da soli o in compagnia di genitori e amici, in tutta serenità. Ma anche uno spazio in cui fare i compiti e liberare la propria creatività.

Importante quindi è il suo arredamento: deve essere accogliente e colorata, divertente e funzionale, senza tralasciare stile e design.

Progettare sin da subito una cameretta che si adatti alle esigenze dei propri figli in continua crescita può essere utile per risparmiare soldi e tempo in futuro. Fondamentale, quindi, organizzarla in funzione delle età, utilizzando soluzioni flessibili col passare degli anni. Che si tratti di una stanza per bambini o per ragazzi, è necessario garantire a chi la abita funzionalità e ordine.

Quello che serve è un letto comodo e confortevole, uno spazio per lo studio, una zona in cui rilassarsi e divertirsi e un armadio per tenere tutto in ordine.

Nella zona studio la scrivania, per essere funzionale, deve essere preferibilmente collocata al centro della stanza, di fronte alla finestra: con questa posizione si potrà sfruttare al massimo la luminosità naturale. Meglio se dotata di cassetti, per avere sul piano più spazio a disposizione per fare i compiti e giocare.

Il gioco è indubbiamente l’attività principale dei più piccoli: nella stanze non possono mancare contenitori per riporre i loro giocattoli, dalle bambole alle costruzioni, dalle macchinine ai peluche. Una soluzione pratica per tenere tutto in ordine sono, infatti, bauli, panche o ceste colorate dove riporre tutto ciò di cui hanno bisogno per divertirsi. In questo modo mai più giocattoli sparsi per terra o disseminati in ogni stanza della casa.

Importante per grandi e piccoli è il riposo. In base allo spazio disponibile, si potrà scegliere di acquistare il letto tradizionale oppure un divano letto (soprattutto se la cameretta non è di grandi dimensioni). Questa soluzione permette di raddoppiare lo spazio, in quanto durante il giorno il letto diventa uno spazio dove giocare oppure chiacchierare con gli amici. Ancora tra le possibilità “salva spazio” l’installazione di un letto a soppalco: si tratta di letto rialzato montato su una struttura, al di sotto della quale si può posizionare, per esempio, la scrivania.

Per riporre in maniera ordinata accessori e indumenti arredo immancabile in una stanzetta è un comodo guardaroba. Se si dispone di una stanza spaziosa, è meglio optare per una cabina armadio ad ante scorrevoli o a sportelli, che sia abbastanza capiente. Un’altra soluzione pratica per arredare le camerette di piccole dimensioni, invece, è quella di usare un armadio a ponte che sfrutta lo spazio sulla spalliera del letto in altezza.

Per sistemare in maniera ordinata libri e fumetti, invece, si può ricorrere all’uso di elementi pensili resistenti con gli sportelli vasistas. Questo tipo di contenitore di plastica o legno da appendere ai muri è molto comodo in quanto permettere di non far impolverare gli oggetti contenuti al suo interno.

Priorità della stanza di un teeneger è che rispecchi la sua personalità e i suoi hobby. Meglio se divisa in zona studio e zona relax, con scaffali a giorno, dove tutto è in vista, e vetrine dove esporre le collezioni. Ma per conservare i ricordi più intimi è bene che ci sia una cassettiera dove tenere le cose più private.

Cuscini e tende, infine, serviranno a creare un senso di accoglienza, insieme a stampe, pareti colorate o abbellite con degli stickers adesivi.

Se cerchi un mobilificio specializzato in camerette su misura sul portale www.aiutoincasa.com puoi trovare tante ditte specializzate dislocate sul territorio italiano che vi consiglieranno le migliori proposte d’arredo e le soluzioni più adatte alle vostre esigenze. Online potrete contattare direttamente l’azienda e richiedere un preventivo. Prova subito https://www.unaiutoincasa.com/camerette-su-misura.