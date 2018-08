Come creare un perfetto ufficio in casa

Sono sempre di più le persone che lavorano da casa e per questo nasce la necessità di creare uno spazio di lavoro confortevole, ordinato e produttivo, che esprima personalità e che permetta di concentrarsi al massimo, senza distrazioni.

Lo spazio da dedicare al lavoro si dovrà integrare con lo stile del resto dell’abitazione. Fondamentale scegliere, quindi, con cura tutti gli elementi che si andranno a inserire e un arredamento da ufficio che massimizzi lo spazio disponibile.

La giusta scrivania da ufficio

Chi lavora da casa ha l’esigenza di avere uno spazio esclusivo e riservato, dove poter svolgere comodamente le attività lavorative. La scrivania è la prima cosa da valutare quando si inizia a progettare un ufficio domestico: è proprio da questo elemento d’arredo che parte l’organizzazione dello spazio circostante. La scrivania sarà l’anima del vostro home office: deve caratterizzare l’intera stanza, integrandosi perfettamente con il resto dell’arredamento dove sarà collocata. Primo passo è scegliere la scrivania da ufficio in base alle dimensioni della stanza.

Sedie ergonomiche

Le sedie da ufficio in casa devono essere comode e confortevoli, per garantire le migliori condizioni di lavoro anche per un tempo prolungato. Lavorare seduti su una sedia scomoda, infatti, può causare fastidiosi problemi alla schiena. L’ideale è scegliere una sedia da ufficio ergonomica che garantisca una postura corretta. Meglio se con sedile e schienale con altezza regolabile.

Illuminazione

Un’illuminazione pianificata è importante per un ufficio domestico in quanto permette di potersi concentrare senza sforzi. Per evitare l’affaticamento della vista, si deve cercare di creare all’interno della stanza dove è collocata la scrivania un perfetto equilibrio tra luce naturale e luce artificiale.

Una soluzione pratica e utile per illuminare al meglio la zona da lavoro è l’installazione di diversi punti luce. Meglio se si sceglie la luce fredda. Immancabili nell’ufficio in casa le lampade orientabili da scrivania, che illuminano solo la zona desiderata, senza abbagliare.

Come organizzare la scrivania

Nella zona scrivania l’ordine non può mancare. Ma per abbellire e personalizzare lo spazio si possono aggiungere alcuni oggetti o elementi d’arredamento che sintetizzano funzionalità e stile e che possano rendere la scrivania uno spazio confortevole, in cui svolgere con serenità il proprio lavoro. Preziosi nella creazione di un’organizzazione ideale della scrivania accessori da ufficio dai classici portapenne o calendari, o portafotografie e vasi con fiori.

Un home office piatto, anonimo e impersonale non aiuterà a lavorare bene: pensate di abbellirlo con foto, stampe o quadri che esprimano la vostra creatività e personalità. L’importante è non esagerare, per non aumentare le distrazioni. Si può prendere in considerazione di dipingere la stanza con colori rilassanti – neutri o sulle tonalità del blu o del verde – che infondano un senso di calma e aiutino la concentrazione. Per evitare file antiestetiche di faldoni e cartelline porta documenti, è necessario creare uno spazio di archiviazione per l’ufficio: potete sfruttare i muri per appendere funzionali mensole, scaffali o armadietti.