Illuminare il living: un ambiente multifunzionale

Il soggiorno è da sempre l’ambiente più conviviale di una casa, la stanza che riunisce la famiglia o gli amici nei vari momenti della giornata.

Negli ultimi anni l’architettura d’interni ha sviluppato soluzioni che presso il pubblico hanno avuto molto seguito: l’ambiente open space, ovvero un ampio spazio unico, che comprende la zona cucina, il tavolo da pranzo e la zona dei divani, con tv o spazio per la lettura. È questa la stanza della casa che viene maggiormente vissuta, e che infatti prende il nome di living.

Il soggiorno diventa quindi uno spazio multifunzionale che accoglie ospiti e abitanti della casa, i quali lo utilizzano per svolgere molteplici attività. È perciò fondamentale che l’ambiente sia illuminato con lampade che rispondano alle diverse funzioni a cui assolve. È possibile partire da uno schema a più livelli, ovvero lampade a illuminazione diffusa, luci che illuminano una zona specifica, oppure delle luci orientate.

L’illuminazione classica del soggiorno prevede, nella zona pranzo, un lampadario che illumini il tavolo e delle applique nelle pareti del living. Per l’illuminazione generale si possono scegliere delle lampade da parete o delle piantane, che offrono un’illuminazione di sottofondo. Per evidenziare una zona specifica della stanza come ad esempio la parete con la libreria, è consigliabile scegliere dei faretti scorrevoli e

orientabili, una luce vicino alla poltrona dedicata all’angolo lettura, e delle luci d’accento per illuminare una scultura o un quadro in particolare. Nella zona conversazione invece è interessante posizionare una lampada da tavolo tra i due divani.

