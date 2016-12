Scegliere il lampadario

L’illuminazione è sicuramente uno degli aspetti più importanti della casa poiché ci consente non solo di rendere più accogliente i vari ambienti, ma anche di renderli più funzionali.

Ogni stanza ha bisogno di una propria lampada che illumini l’ambiente nel modo giusto e che quindi consenta a chi ci abita di svolgere adeguatamente le proprie attività.

Le fonti di illuminazione per la casa possono essere le più disparate, si va dalle plafoniere alle luci a sospensione, dai faretti a led ai tubi a neon o alle applique. Ognuna di queste sorgenti di illuminazione è capace di fornire la giusta luce a seconda delle esigenze da soddisfare in quel determinato ambiente.

Ma il lampadario, sì il lampadario, rappresenta da sempre, fin dall’epoca romana, l’oggetto d’arredo più utilizzato in assoluto poiché consente di illuminare a sufficienza lo spazio in cui verrà installato.

Come scegliere allora il giusto lampadario per la propria casa?

Va premesso che nei locali utilizzati per il rilassamento, come ad esempio il salotto o il soggiorno, sicuramente è preferibile optare per un’illuminazione soffusa. Quindi, sì alle lampade da terra o da tavolo, che combinate tra loro possono regalare diversi stimoli visivi: accendendone solo alcune si è in grado di mantenere una piacevole penombra molto rilassante, mentre accendendole tutte contemporaneamente si può dare al soggiorno un tono molto vivace e gioioso. Alla stessa maniera, nei luoghi di passaggio come i disimpegni o i corridoi, il lampadario sarebbe superfluo, per cui andrebbero preferiti apparecchi di illuminazione aventi dimensioni contenute come i faretti ad incasso nel soffitto o gli applique a parete.

Via libera alla scelta di un buon lampadario negli ambienti di casa come la cucina, la camera da letto ed il bagno.

La cucina è senz’altro la stanza più vissuta, in cui si trascorre la maggior parte della giornata. Per questo dev’essere illuminata bene, si devono vedere i dettagli dei piatti, si devono poter vedere bene gli attrezzi che si utilizzano e ci si deve muovere con disinvoltura. Quindi, la scelta va sicuramente su una buona lampada a risparmio energetico, che possa offrire il vantaggio di consumare poco e illuminare a sufficienza lo spazio. Via libera allora ad una lampada centrale che illumini tutto lo spazio, e a lampade secondarie che vanno a dare luce ai piani di lavoro. Si possono utilizzare a tal scopo calate per illuminare il tavolo e lampadari a saliscendi o binari muniti di faretti alogeni per illuminare le zone circostanti.

Nella camera da letto, occorre oltre ad una luce generale data da un lampadario, ma vanno bene anche plafoniere o applique murali, una o più luci aggiuntive per illuminare i comodini l’armadio e lo specchio.

Sui comodini vanno bene lampade con paralume abbastanza opaco in modo da non diffondere la luce in tutta la stanza oppure faretti murali orientabili sistemati sopra i comodini. Nell’armadio si possono utilizzare invece faretti alogeni o tubi fluorescenti in plafoniera che permettono di suddividere la luce senza alterare i colori ed facilitare di conseguenza la scelta dei vestiti.

Nella cameretta dei bambini il lampadario deve essere indubbiamente poco impegnativo. Quindi vanno benissimo i lampadari in tessuto o altri materiali, che raffigurano magari i loro personaggi preferiti.

Per il comodino va bene un faretto orientabile, magari fissato a muro, per illuminare la scrivania si può optare per una lampada da tavolo con morsetto e braccio orientabile.

Anche il bagno ha bisogno di una buona illuminazione. Qui si tende a preferire l’uso di una plafoniera, sia perché è poco ingombrante, considerando che il bagno solitamente non raggiunge grandi dimensioni, sia perché preserva la lampada da eventuali schizzi d’acqua. Ma la plafoniera non basta, occorre prevedere una lampada da specchio che va posizionata in prossimità dello specchio.

In ogni caso, nella scelta del lampadari di casa, occorre sempre scegliere quelli più adatti allo stile della propria abitazione poiché essi non devono rimanere un elemento a sé ma devono fondersi col resto della casa. Quindi, importante scegliere tra ricchi cataloghi, come quello di Love The Sign, in quanto l’ampio assortimento di modelli e stili può permettere di trovare il lampadario che più si adatta alla propria casa e all’arredamento per essa scelto.