Soluzioni per arredare un monolocale con stile e praticità

Arredare un monolocale sembra facile, ma in realtà non è un’attività semplice, soprattutto se si vuole avere un ambiente funzionale e di classe. La scelta dei mobili e la loro disposizione è fondamentale per valorizzare gli spazi e renderli armoniosi con stile.

La regola numero uno è quella di valutare le dimensioni del locale e cercare di dividerlo in modo da avere una zona living e una notte. Un’attenta progettazione degli spazi e la loro organizzazione con arredi salvaspazio, pensati per le piccole abitazioni è importante per avere un monolocale pratico ma ricercato nei particolari. Tra le altre soluzioni da considerare per sezionare un monolocale c’è il ricorso a pannelli in vetro satinato. Poco ingombranti, sono l’ideale per non togliere luce all’intero ambiente e dividere due zone con eleganza.

I mobili su misura sono una valida soluzione per arredare un monolocale e unire estetica e praticità. Un armadio permette di mantenere in ordine l’ambiente, conservare l’abbigliamento, biancheria, scarpe e accessori e allo stesso tempo delimitare la zona notte. Infatti, può servire per separare la zona notte dalla zona living e creare un angolo con maggiore privacy. Inoltre, optando per ante di una finitura chiara e specchiata è possibile far sembrare più ampio l’ambiente. Dipingendo la parte posteriore dell’armadio di bianco o altra tonalità ma sempre rimanendo su colori vivaci, si può simulare la presenza di un muro e collocare davanti un divano, con un tavolino o un altro arredo.

In un monolocale non può mancare una cucina. Optare per una su misura, lineare e con una struttura che privilegi la verticalità è il modo migliore per avere tutto lo spazio necessario per collocare fornelli, forno, lavabo e soprattutto avere ripiani e cassetti dove conservare pentole, stoviglie e tessili per la cucina. Naturalmente non può mancare il tavolo da posizionare al centro o vicino alla parete.

Relativamente a quest’ultimo è sempre bene scegliere versioni allungabili, da aprire quando si ha qualche ospite. Anche una consolle allungabile da tenere chiusa vicino al muro e aprire all’occorrenza è utile per sfruttare al meglio gli spazi.