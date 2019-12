Tanti buoni motivi per preferire i tavoli rotondi allungabili

Nelle abitazioni contemporanee non sempre è possibile avere a disposizione tutto lo spazio che si desidera. Sono molti coloro che amano invitare spesso amici o parenti a cena, ma che non lo fanno perché non sanno come metterli a tavola comodamente. Per risolvere il problema dello spazio carente e della necessità di ospitare molte persone è possibile utilizzare dei tavoli rotondi allungabili salvaspazio. La forma tondeggiante infatti consente di utilizzare al meglio lo spazio che si ha a disposizione, senza dover rinunciare a nulla.

La praticità di un tavolo rotondo

Un tavolo rotondo offre la comodità di non avere gli angoli; sembra una banalità ma in effetti la forma rotonda si inserisce al meglio in un ambiente piccolo, consentendo a chi vive in una casa di girare attorno al mobile senza problemi. Per altro lo spazio d’angolo di un tavolo quadrato non porta a veri e propri vantaggi, anzi. Spesso i commensali che si accomodano attorno a un tavolo quadrato sono portati ad utilizzare gli angoli per gli oggetti superflui; sul tavolo rotondo invece si utilizza la parte centrale del piano, che permette a tutti di raggiungere ogni singolo oggetto posto sulla tavola. Contemporaneamente poi il numero di commensali che si può accomodare attorno al tavolo è il medesimo su un tavolo rotondo e su uno quadrato.

Tavoli rotondi allungabili

Anche chi vive in un’abitazione non eccessivamente grande ha spesso il piacere di invitare amici o parenti, per un’occasione speciale o anche solo per una cena in compagnia. In queste situazioni un piano rotondo potrebbe non essere sufficiente. Avere a disposizione un tavolo rotondo allungabile invece permette di ampliare lo spazio a disposizione, per poter invitare fino a 6-8 persone, consentendo ad ognuno di accomodarsi al tavolo della cucina o della sala da pranzo. Per altro anche quando gli ambienti sono piccoli non è poi così difficile trovare lo spazio sufficiente per un tavolo allungabile, basta infatti spostare leggermente qualche mobile o posizionare il tavolo in modo obliquo rispetto alla stanza.

Scegliere il tavolo giusto

In commercio si possono trovare molteplici modelli di tavoli rotondi allungabili, tra i quali è importante scegliere quello giusto. Il primo elemento da valutare è il diametro del tavolo, che dovrebbe essere quello adatto ad essere posizionato nell’ambiente che si ha a disposizione. Molto importante è anche considerare la presenza delle gambe del tavolo; i sostegni centrali sono da preferire rispetto a quelli posti verso l’esterno del piano, in quanto offrono maggiore versatilità nel posizionamento delle sedie. Su un tavolo rotondo con gamba centrale trovano posto 5-6 persone senza problemi, mentre su un tavolo con gambe laterali solitamente stanno comodi solo 4 commensali. Gli altri elementi da valutare sono vari, a partire dal meccanismo di allungamento del tavolo, che dovrà essere pratico e facile da utilizzare anche solo da una singola persona. Ci si dovrà poi dedicare a scegliere materiali e colori, che dipendono dalle preferenze e dai gusti dell’acquirente, ma anche dalle caratteristiche del resto degli arredi della stanza in cui si dovrà posizionare il tavolo.