Tavolini da salotto: come valorizzare un elemento dell’arredo

In ogni casa ci sono alcuni complementi di arredo acquistati esclusivamente per la loro praticità e comodità. Spesso è questo il caso dei tavolini da salotto, che vengono scelti per le dimensioni ideali, per il colore del materiale, per la disponibilità di cassetti o contenitori. Si tratta però di un complemento d’arredo particolarmente visibile in casa, che posizioneremo tra i divani del soggiorno, che quindi andrebbe selezionato considerando di sfruttarlo per dare un tocco originale alla stanza. Lasciamoci guidare certo dalla praticità, ma cerchiamo anche di valorizzare l’angolo tra i divani, o la zona antistante il divano principale della casa.

Materiali e strutture: il legno

Sono molteplici i materiali utilizzati per realizzare tavolini da soggiorno. Uno tra i più classici è il legno, tinto o al naturale, semplicemente lucidato con una mano di cera o di olio. Il vantaggio della scelta del legno sta nella possibilità di abbinare questo tipo di materiale a qualsiasi altro arredo della casa, non solo per colore, ma anche per quanto riguarda lo stile. Il legno infatti si abbina alla perfezione a dei mobili classici, ma anche a quelli in stile industriale, ultra moderni, che seguono i trend del momento. Ovviamente se in soggiorno sono già presenti alcuni mobili in legno, sceglieremo la medesima essenza. Se invece dobbiamo inserire il tavolino in un salotto con arredi colorati o laccati, scegliamolo in un colore che ricordi quello del resto dell’arredamento, o che si possa avvicinare in modo gradevole.

I tavolini in vetro

Un altro materiale classico per i tavolini bassi del salotto è il vetro. Volendo in questi casi possiamo scindere i due elementi del tavolino, in quanto sono disponibili in commercio anche le semplici basi in pietra per tavoli di cristallo o vetro da salotto. Si può trattare di sculture moderne, di basi che hanno un carattere distintivo e chiaro, o anche solo di blocchi ben lavori che fanno da sostegno ad una lastra di cristallo. Di certo si tratta di un complemento d’arredo in grado di dare un tocco originale anche alla stanza arredata nel modo più lineare e minimal possibile. Per altro negli ultimi anni questo tipo di stile sta tornando di gran moda e si abbina alla perfezione agli arredi prodotti dai migliori designer di questi giorni. Stiamo comunque parlando di un tavolino da salotto che fa bella mostra di sé, da rendere protagonista in ogni modo possibile.

Forme e dimensioni

La scelta del tavolino da soggiorno non riguarda solo il materiale, ma anche la forma e la dimensione. In questi casi conviene sempre ricordare che un mobile è quanto più bello possibile quando è anche utile e pratico. Se si decide di posizionare un tavolino davanti a un divano, scegliamolo non troppo alto, in modo che sia più basso o alla medesima altezza della seduta del divano; questo consentirà di sfruttare al meglio il piano d’appoggio. Possiamo anche decidere di abbinare il tavolino basso del salotto ad uno più alto che abbiamo nelle vicinanze, per creare un punto di congiunzione tra due zone della medesima stanza.