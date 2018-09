Stt Engineering: case innovative e green, tutte da vivere

Professionalità unita alle più moderne soluzioni architettoniche abitative.

Se desideri una ristrutturazione del tuo appartamento veloce, efficiente e conforme al tuo progetto affidati a Stt Engineering, impresa edile di costruzioni e ristrutturazioni a Lecce, che si occupa di edilizia, impianti e servizi di ingegneria. Il team dello studio Stt è composto da esperti in diversi settori della ristrutturazione, progettazione, riqualificazione, design di interni e risparmio energetico in campo edile. Guidati dall’ingegner Alessandro Troyse, architetti e ingegneri realizzano soluzioni abitative di pregio, coniugando comfort, design e tecnologie all’avanguardia.

Ristrutturazioni con la formula chiavi in mano

Nelle ristrutturazioni degli appartamenti eseguite da Stt ogni intervento è pianificato per fasi con modi, tempi e costi predefiniti. Inoltre, in fase di progettazione, lo staff dello studio Stt offre una consulenza a trecentosessanta gradi architettonica e stilistica, che concilia l’originalità alla funzionalità degli spazi, assecondando le esigenze dei committenti. Stt Engineering assicura anche tutti i vantaggi di una soluzione “chiavi in mano”, ovvero un unico interlocutore che libera da qualsiasi preoccupazione chi si appresta a effettuare i lavori di ristrutturazione della propria abitazione: dalla progettazione, alla costruzione, passando per le pratiche burocratiche e amministrative.

Soluzioni nel campo della domotica

Stt Engineering è specializzata nella realizzazione e progettazione di impianti elettrici domotici e in progetti di domotica, tecnica che facilita l’integrazione delle tecnologie e degli elettrodomestici presenti nelle case e permette di avere un’abitazione automatizzata garantendo a chi vi abita una maggiore sicurezza, un maggior risparmio energetico e soprattutto più comodità. Installare un impianto domotico significa creare un sistema che controlla tutti gli altri impianti (elettrico, climatizzazione, automazioni, sicurezza, videosorveglianza).

Edilizia green

La filosofia che guida i progetti abitativi di Stt Engineering è quella dell’edilizia green. Specializzati nella progettazione di abitazioni ecosostenibili, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni al cliente viene sempre proposta la migliore tecnologia volta al risparmio energetico e l’impiego di materiali sostenibili. Gli edifici vengono progettati seguendo delle norme di rispetto dell’ambiente, includendo gli impianti fotovoltaici per la produzione autonoma di energia, oppure di pareti che forniscono isolamento acustico o ancora con la ventilazione controllata, tecnologia che trasforma l’aria proveniente dall’esterno dell’abitazione in riscaldamento o raffreddamento, depurandola di allergeni e sostanze potenzialmente nocive.

E per idee e ispirazioni sul mondo dell’arredamento è nato Stt Magazine, blog dove trovare consigli su come arredare casa e news sulle ultime tendenze.