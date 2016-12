Cattelan Arredamento: una bella realtà del Made in Italy

Cattelan è un brand molto rinomato, un’azienda italiana che non ha mai smesso di crescere e che è oggi divenuta una realtà molto conosciuta ed apprezzata anche oltre i confini nazionali, tanto da essere considerata un autentico vanto per il Made in Italy di questo settore.

La storia del brand Cattelan

Cattelan ha una storia piuttosto suggestiva: quest’azienda è nata infatti nel 1979 grazie a un’idea imprenditoriale di Silvia e Giorgio Cattelan, due di sette fratelli di una famiglia di Thiene, piccolo comune in provincia di Vicenza.

Il padre dei fondatori di Cattelan Arredamento possedeva una piccola falegnameria, ed è stato proprio questo con ogni probabilità ad aver spinto Silvia e Giorgio ad intraprendere questa sfida imprenditoriale, e in particolare Giorgio, il più piccolo dei sette fratelli, ha sempre avuto una passione innata per il legno e per le relative lavorazioni artigianali.

Nei primi anni di attività Cattelan si occupa prevalentemente della produzione di piccoli complementi d’arredo realizzati in legno e in marmo, tuttavia negli anni successivi, grazie al notevole successo riscosso, l’azienda amplia in modo importante la propria offerta, introducendo anche dei nuovi materiali nelle proprie lavorazioni.

Cattelan non ha mai smesso di crescere e di innovare, e oggi, come si accennava, è un brand davvero molto conosciuto ed apprezzato: il marchio è presente in 150 diversi paesi e vanta oltre 350 punti vendita, ed è presente in maniera costante a tutte le più importanti fiere di settore di livello internazionale.

I numerosi prodotti del marchio Cattelan

L’elenco relativo ai prodotti Cattelan è davvero molto lungo: come si diceva in precedenza quest’azienda veneta è specializzata in complementi d’arredo, tuttavia la sua produzione è divenuta così vasta e variegata da aver abbracciato una gamma di articoli davvero notevole, la quale include anche dei mobili destinati ad avere un’importanza centrale nei contesti in cui vengono collocati.

Anzitutto, Cattelan propone tantissime diverse tipologie di tavoli, dunque tavoli allungabili, fissi, da cucina, tavoli bistrot e altre varianti ancora, altrettanto variegate sono le proposte riguardanti le sedute, con sedie, sgabelli, poltroncine, Chaise Longue, pouf, e anche prodotti specifici per gli ambienti Outdoor.

Nei ricchi cataloghi Cattelan figurano anche consolle, madie, librerie, tavolini, porta TV, specchi, lampade, letti e moltissimi diversi complementi.

La “filosofia” Cattelan e la cura dei complementi

Sebbene, come visto, Cattelan sia un’azienda che propone elementi d’arredo di molteplici tipologie differenti, inclusi mobili importanti quali letti, tavoli e librerie, ciò che rende speciale quest’azienda è sicuramente la sua cura verso i complementi d’arredo.

Gli esperti di Interior Design, d’altronde, sostengono fermamente che i complementi d’arredo e in generale tutte le decorazioni siano da considerarsi importantissime nel conferire stile a un ambiente, e Cattelan, grazie alle sue numerosissime proposte, consente realmente di conferire personalità a qualsiasi contesto, dall’ufficio all’abitazione, dalla zona Living alla camera da letto.

Lo stesso Giorgio Cattelan, d’altronde, ha dichiarato che la filosofia dell’azienda è quella di rendere gli ambienti dei luoghi familiari, in cui circondarsi di oggetti gradevoli ed armoniosi in grado di associare in maniera impeccabile l’estetica con la funzionalità.

Gli esperti designer dell’azienda

Per un’azienda come Cattelan, ovviamente, le fasi progettuali assumono un’importanza cruciale, soprattutto se si considera che questo brand cerca sempre di essere precursore di nuove tendenze d’arredo.

Alla luce di questo, dunque, Cattelan si avvale della collaborazione di esperti designer italiani, e da questo punto di vista può dunque vantare un team molto prestigioso.

Alessio Bassan, Emilio Nanni, Gino Carollo, Leonardo Dainelli, sono solo alcuni dei professionisti a cui quest’azienda veneta affida gli step progettuali relative alle sue realizzazioni.

