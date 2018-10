Come scegliere un piatto doccia in resina

I piatti doccia in marmoresina in questi anni si stanno imponendo sempre di più nel mercato dell’arredamento per il bagno, soppiantando gli ormai obsoleti modelli in ceramica.

Per acquistare consapevolmente, però, è bene sapere che non tutti i piatti in resina sono uguali!

Resina per piatti doccia e sanitari: di cosa si tratta?

Questo materiale è composto da percentuali variabili di polvere di pietra e di una resina sintetica ed offre molteplici vantaggi:

Flessibilità: è possibile plasmare piatti doccia, lavabi e vasche da bagno nelle più svariate forme e dimensioni, giocando anche con la texture della superficie, che può essere opaca o lucida, bianca, monocromatica o bicolore. Design: la resina di marmo può essere utilizzata per progettare delle innovative coperture invisibili per gli scarichi Precisione: la tolleranza di difetti nelle misure o nelle finiture è minima, l’aspetto è molto più liscio di quello della ceramica Resistenza: il marmoresina è un materiale estremamente resistente agli urti e alle aggressioni chimiche

Perché i piatti doccia in resina di marmo non sono tutti uguali

Ovviamente esistono diverse qualità di marmoresina, non tutti i prodotti sul mercato sono ugualmente strutturati. Due importanti variabili sono la quantità e il tipo di polvere minerale impiegata: più alta sarà la percentuale di roccia nel composto più questo si potrà considerare naturale.

Anche la copertura, in questo caso, ha una grande importanza: un rivestimento adeguato saprà garantire una maggiore resistenza e gradevolezza all’aspetto.

Come tutti i prodotti sul mercato, anche i piatti doccia in resina possono essere sottoposti a diversi test qualitativi, come il test di resistenza dinamica ai carichi, il test antiscivolo e quello dello shock termico.

Dove acquistare un buon piatto doccia in resina

Come tutti gli oggetti che popolano le nostre casa, anche i piatti doccia possono essere acquistati online con un notevole risparmio economico e in termini di tempo.

KV Store, negozio online di arredamento e accessori per il bagno, propone la linea di piatti ultraflat in Mineral Composite Klio, installabili a filo pavimento oppure leggermente rialzati.

Il mineral composite utilizzato per questi prodotti è un materiale composto al 75% da pietra dolomitica e rivestito in nanocoat, un materiale ultra tecnologico impiegato anche per il rivestimento delle pale eoliche.

Questo tipo di resina di marmo supera ben 35 test qualitativi e viene prodotto in modo ecologico ed attento all’ambiente, è solido come la roccia e resistente agli urti, facile da pulire, igienico, resistente ai graffi, conforme alle normative, liscio e piacevole al tatto e facilmente riparabile, in caso di piccoli danni, grazie ad un apposito kit disponibile contattando l’assistenza clienti.