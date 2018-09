Fomed, esperti lattonieri salentini

Oltre 20 anni di esperienza nel settore della lattoneria su misura ne hanno fatto un importante realtà imprenditoriale salentina e un punto di riferimento non solo per i privati, ma anche per tutte le aziende operanti nel settore edile.

Stiamo parlando di Fomed, azienda con sede a Campi Salentina, specializzata nella realizzazione di accessori lattoneria su misura e nella produzione di coperture civili e industriali in acciaio inox, rame, lamiera e alluminio. Ogni prodotto viene fabbricato all’interno del centro di piegatura dell’azienda da esperti artigiani lattonieri dall’esperienza pluriennale, utilizzando solo macchinari moderni e all’avanguardia.

La storia di Fomed

Nata a gennaio 2005 come azienda artigianale specializzata nella realizzazione di accessori per il settore della lattoneria edile, Fomed con il passare degli anni ha ampliato il suo campo d’azione alla progettazione e produzione di grondaie, pluviali e scossaline (sia standard che su misura), oltre che alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di canne fumarie, tegole canadesi, attrezzature per la cura e lavorazione del legno, soluzioni per l’isolamento termoacustico e utensileria da ferramenta. I risultati raggiunti dall’azienda sono stati resi possibili dalla passione e dall’esperienza del suo staff, sempre in continuo aggiornamento sui prodotti e le lavorazioni più avanzate del settore.

Prodotti di qualità

Caratteristica principale di Fomed è l’alta precisione nella lavorazione di tutti i suoi prodotti, realizzati con materiali di altissima qualità e duraturi nel tempo. L’elenco dei prodotti Fomed è davvero molto ampio: in particolare vengono prodotte canne fumarie in acciaio inox, canne fumarie in alluminio e cappelli per camini. Da Fomed potete trovare anche accessori per sistemi di smaltimento delle acque, come canali di gronda e tubi pluviali.

Gli specialisti del tetto

Da Fomed puoi trovare anche tutti gli elementi necessari per il sistema tetto: dalle tegole canadesi agli isolanti, dagli impermeabilizzanti alle grondaie.

A disposizione di tutti i clienti anche un utile servizio di progettazione su misura e un servizio di consulenza e supporto gratuito con specialisti del settore.

Fomed si occupa anche della vendita on line di prodotti laterizi, travi di legno, impermeabilizzanti, canne fumarie, coibentazioni di ogni tipo, collanti, rivestimenti, elementi per l’insonorizzazione e coperture. I prodotti saranno spediti in tempi di attesa molto brevi.