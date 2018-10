Il mercato immobiliare a Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro, località turistica in provincia di Udine è caratterizzata da un mercato immobiliare molto frizzante, con prezzi medi diversi a seconda delle varie zone e delle varie tipologie di immobili in vendita, più alti per le zone “fronte mare”.

Negli ultimi mesi si è assistito ad una variazione molto contenuta, – 0,54% negli ultimi 3 mesi, per cui si può parlare di una sostanziale stabilità dei prezzi. Il prezzo medio che è stato registrato nello scorso settembre è pari a 2.836 € per metro quadrato, in calo rispetto allo stesso mese del 2017 quando la quotazione era pari a 2.893 €, ma in leggero rialzo rispetto ad agosto 2018. Il prezzo massimo era stato registrato nel giugno 2017 quando si erano raggiunti i 2.955 € di media.

Per quanto riguarda il mercato degli affitti, nel mese di settembre è stato registrato un prezzo medio di 11,46 € al mese che, rapportato con lo stesso mese del 2017 fa vedere una diminuzione pari al 22,19%. Se andiamo a vedere l’andamento degli ultimi due anni per i prezzi degli affitti si nota che il prezzo più alto è stato registrato nel maggio dello scorso anno con 33,22 € al mese.

Per chi desidera acquistare un appartamento a Lignano Sabbiadoro una buona opportunità è quella rappresentata dal Villaggio Tamerici con le sue villette a schiera dotate di una serie di comfort che vanno dal giardino esterno con irrigazione automatica alle piscine condominiali per adulti e per bambini, al posto auto riservato e coperto, alla illuminazione esterna ed al cancello automatico.

Questo villaggio, di recente costruzione, 2013, si trova in una zona a circa 450 metri di distanza dal centro e dalla spiaggia ed è composto di 28 villette su due piani, con una superficie totale di 102 metri quadri con 2 bagni e due balconi situati al primo piano, con vista sia sul lato interno dove si trovano le piscine che su quello esterno. Le villette a schiera sono completate al piano terra da una terrazza dove si trova anche un barbecue.

Nella zona centrale del villaggio, oltre alle due piscine, trova posto un solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, ideale per prendere il sole. Il Villaggio Tamerici si trova in Via Mezzasacca ed è completamente recintato. Tutte le villette sono dotate sia di impianto di riscaldamento autonomo che di impianto di climatizzazione.