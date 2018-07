Ristrutturare la casa per renderla resistente anche in caso di terremoto

La sicurezza in casa viene prima di tutto. Per questo la ristrutturazione antisismica di una casa diventa un investimento utile per molti proprietari di immobili in Italia, specie nelle zone 1 e 2, classificate come aree a più alto rischio di eventi sismici.

Abitazioni antiche che richiedono un adeguamento antisismico

Molte abitazioni sono state costruite molti anni fa e quindi possono risultare deboli se esposti a terremoti importanti come quelli che si sono verificati a L’Aquila, in Emilia e ad Amatrice. Dal momento che questo tipo di ristrutturazione può essere molto impegnativa e dispendiosa, è bene valutare prima le aziende che possono eseguire questo tipo di interventi e i prezzi che propongono. Fermeccanica srl è un’azienda che si è specializzata nella carpenteria metallica e negli interventi di adeguamento sismico degli edifici, sia pubblici che privati, e propone diverse opzioni a seconda delle esigenze dei clienti.

Perché rendere la casa antisismica

Per abitazione antisismica non si intende una casa che non subisce danni durante un terremoto, quanto piuttosto una casa in grado di garantire la salvezza dei suoi occupanti in caso di eventi sismici anche molto forti. Dopo i violenti terremoti che hanno colpito l’Italia causando morti e feriti, molte persone si sono informate per rendere antisismica la propria casa. Al di là delle motivazioni prettamente emotive, tuttavia, ci sono anche alcune ragioni logiche per cui potrebbe essere conveniente la ristrutturazione antisismica di una casa. In primo luogo perché il nostro Paese è oggettivamente molto esposto a eventi sismici, tanto da essere suddiviso in zone che vanno da 1 a 4 in base al loro rischio sismico. Nelle zone 1 e 2, più soggette a terremoti, è fortemente consigliata l’adozione di precauzioni per la propria casa. Un altro motivo per cui può essere vantaggioso rendere anti

sismica la propria casa è l’aumento di valore che acquisisce l’immobile stesso dopo l’esecuzione degli interventi e le relative certificazioni. Inoltre, grazie agli incentivi fiscali predisposti dallo Stato, l’esecuzione di questi interventi, nell’ottica del lungo periodo, ha un costo relativamente basso. Coloro che decidono di rendere la propria abitazione antisismica, infatti, potranno detrarre dell’Irpef un valore compreso tra il 70 e l’80% di quanto speso, a seconda di diversi parametri.

Interventi per rendere antisismica la casa

Molti sono gli interventi da poter fare per rendere antisismica un’abitazione, la quale però deve essere prima valutata da esperti come tecnici e ingegneri. Fermeccanica srl, grazie al lavoro di un team esperto in questo ambito, può realizzare diverse tipologie di intervento, mirate soprattutto a rendere più dinamica la struttura in generale. Possono essere realizzati, ad esempio, interventi di consolidamento delle mura, inserendo rinforzi metallici che permettano alle pareti di resistere all’energia sprigionata da un terremoto. Si possono, poi, consolidare e irrigidire i solai, in modo che non crollino durante un sisma, o installare supporti e ancoraggi alle strutture in cemento armato. In questo caso si tratta di incamiciare o coprire i pilastri in modo da renderli stabili anche sotto pesanti oscillazioni. O, ancora, possono essere installati dei connettori, che legano le parti strut

turali della casa e che sono in grado di resistere alle scosse di terremoto.

Varie tipologie di intervento che possono dare un maggior valore alla casa, sia in termini economici che di sicurezza per la propria famiglia o per gli inquilini.