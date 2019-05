Zanzariere plissettate, le originali si trovano solo da SharkNet

Sempre più persone, oggi, si dimostrano interessate alle zanzariere plissettate: un articolo che sa come garantire diversi vantaggi ai consumatori e alle loro case, a patto di scegliere soltanto le reti certificate. È per questo che anche tu, se hai intenzione di comprarne una, dovresti optare per i prodotti venduti da SharkNet: il tutto per poter sfruttare le grandi competenze dell’unica azienda nel mondo che vende le zanzariere a plissé originali. A dispetto della mole enorme di imitazioni (spesso di pessima qualità) che inonda il mercato. Ecco spiegato perché oggi andremo a studiare meglio questo settore, leggendo la storia di questa società e descrivendone i prodotti.

SharkNet, un po’ di storia

Quando si parla di zanzariere plissettate, non si può evitare di citare la DFM e il sito web di shark-net.com. Il motivo è piuttosto semplice: la prima zanzariera di questo tipo è stata inventata, e introdotta sul mercato, proprio dalla DFM. Fu nel 1979 che Sergio Marcantoni, giovane imprenditore, scelse di lanciarsi nel settore delle zanzariere, sviluppando anni dopo un modello ad oggi considerato il migliore in assoluto. Non a caso, il brevetto della zanzariera plissettata appartiene proprio alla DFM, e in fondo le mille imitazioni dei concorrenti non rappresentano altro che un involontario attestato di stima. La storia della genesi di queste reti rappresenta un po’ il carattere di Sergio: un 35enne che non amava sedersi sugli allori, e che sentiva l’esigenza di lanciarsi in proprio. Il tutto a dispetto di un lavoro stabile, e di una famiglia da mantenere.

Sergio decise dunque di abbandonare il Centro Sperimentale Metallurgico presso il quale era impiegato, per lanciarsi nel mondo delle zanzariere. Il licenziamento fu il primo passo verso l’indipendenza che solo un’attività in proprio può garantire, anche se con tutti i rischi del caso. Punta di diamante della sua attività imprenditoriale è la già citata invenzione delle zanzariere a plissé, in realtà risalente al 2004: un’idea che nacque in Sergio traendo ispirazione dal sistema appartenente alle tende plissettate. L’intuizione fu corretta: con la plissettatura della rete si evitava il problema dell’energia accumulata dalla molla delle zanzariere a rullo, ad oggi ancora fonte di pericolo per chi le usa. Dopo qualche naturale intoppo in fase di progettazione, il prodotto giunse alla sua maturità e trovò un forte apprezzamento da parte dei consumatori.

Notti insonni passate a perfezionare un sistema poi copiato a mani basse da italiani e stranieri: sono stati soprattutto i produttori orientali a lanciarsi nelle imitazioni, quando il brevetto di Sergio andò incontro alla sua naturale scadenza. Ma la DFM non ha mai ceduto le armi agli avversari, e ancora oggi continua a dettare legge nel campo delle zanzariere plissettate, anche per merito del figlio Marco.

Dal passato al presente: la qualità delle reti

Veniamo dunque ad un po’ di informazioni pratiche, utilissime per capire tutto il successo di SharkNet e delle sue zanzariere plissettate. Si parla di info che permettono anche di capire perché conviene scegliere soltanto i prodotti originali della DFM. Nello specifico, uno dei maggiori problemi durante la progettazione delle reti a plissé fu il tipo di materiale impiegato. Le comuni reti in plastica e in polietilene, infatti, non potevano essere sottoposte alla plissettatura per via delle alte temperature applicate dal macchinario. Sergio e Marco furono quasi tentati di gettare la spugna, ma non lo fecero, aguzzando ancora una volta l’ingegno.

Sergio acquistò infatti una macchina plissettatrice e passò intere settimane a studiarla nel dettaglio, in modo tale da comprendere come scavalcare il problema. Alla fine la scelta cadde su un materiale particolare come il poliestere, perfetto perché in grado di resistere ad altissime temperature e al calore intenso. Da lì fu tutto in discesa: ultimati i dettagli, nel 2004 uscì sul mercato la prima e unica zanzariera plissettata prodotta “in casa”.

Ancora oggi la SharkNet è l’unica zanzariera a plissé che include queste precise caratteristiche: gli altri produttori preferiscono acquistare la zanzariera plissettata da terzi, semplicemente perché non sono capaci di realizzarla da soli.

Di conseguenza, il motivo principale per scegliere le zanzariere di shark-net.com è proprio questo: ad oggi, nessun altro produttore può contare su articoli di qualità così elevata, come fra l’altro dimostrato dalle tantissime opinioni positive dei clienti. In realtà si parla di un tema che merita di essere approfondito, perché queste particolari reti posseggono poi tanti altri vantaggi unici. Innanzitutto la rete in poliestere è anche idrorepellente: un risultato ottenuto dalla DFM attraverso procedimenti chimici specifici. In secondo luogo, le reti di SharkNet sono anche in grado di proteggere gli ambienti domestici dall’ingresso e dall’accumulo della polvere.

Perché scegliere le zanzariere plissettate originali

Spesso la storia di un’azienda parla al posto dei prodotti che quest’ultima lancia sul mercato: una questione di esperienza e di brand, ovviamente, ma anche legata alla qualità tangibile degli articoli. Scegliere le zanzariere a plissé originali, dunque figlie del brevetto di Marcantoni, vuol dire avere la certezza di portarsi a casa un prodotto di eccezionale fattura, molto resistente e destinato a durare per tanti anni. Al contrario, i prodotti della concorrenza dimostrano di frequente diverse carenze a livello non solo di materiali, ma anche di realizzazione tecnica: con il risultato che tendono a sfaldarsi e ad aprirsi in poco tempo, rendendo di fatto inutile la rete.

Altri motivi che dovrebbero spingerti verso la zanzariera plissé di shark-net.com sono i seguenti: in primo luogo si parla di prodotti facilissimi da pulire, perché come detto non temono la polvere. Inoltre, le zanzariere di questa società sono anche particolarmente semplici da montare, dato che bastano soltanto sei minuti per completare le operazioni. Bisogna anche sottolineare la grande quantità di modelli e di misure disponibili presso questo specifico produttore: in molti altri casi, invece, la scelta appare fortemente limitata e quindi poco adatta alle esigenze specifiche di ogni consumatore o rivenditore.

In conclusione, noi ti consigliamo di selezionare con cura le zanzariere plissettate, quando scegli di acquistarne una. E da questo punto di vista, possiamo assicurarti che sul mercato non troverai mai opzioni migliori dei prodotti di SharkNet.