Arredare un bagno lungo e stretto: con le soluzioni giuste è un gioco da ragazzi!

Quando è il momento di ristrutturare casa o di arredare un nuovo appartamento, uno dei principali obiettivi che noi tutti ci poniamo è ottimizzare lo spazio a disposizione per il bagno. Se è vero che, in questo caso, le dimensioni contano, bisogna anche considerare che una stanza lunga e stretta, seguendo i giusti consigli, può regalarci delle soddisfazioni inaspettate.

Prima di tutto, progettare

Sarà superfluo ricordarlo, ma per arredare un bagno con intelligenza, soprattutto quando ci sono particolari vincoli di spazio, bisogna prendersi per tempo. Considerate che la disposizione dei sanitari, della doccia e del lavabo va necessariamente progettata con cura prima di intraprendere i lavori idraulici. Le scelte che più peseranno sull’aspetto finale della nostra stanza da bagno, quindi, devono essere prese in un momento in cui spesso non si hanno ancora le idee chiare sullo stile dell’arredamento e, soprattutto, mancano il tempo o la voglia di recarsi in diversi negozi per cercare la soluzione su misura per noi.

KV Store: l’esperto di arredo bagno è online

Per fortuna, al giorno d’oggi, non è più necessario uscire di casa per trovare una risposta ai nostri bisogni: anche l’arredamento e gli accessori per il bagno possono essere facilmente reperiti online. KV Store, negozio online in cui è possibile acquistare tutto ciò che serve per arredare il bagno, propone molte interessanti soluzioni anche per le stanze lunghe e strette.

Diamo ora un’occhiata ad alcune delle più interessanti proposte per organizzare al meglio gli spazi.

La doccia walk in





Chi ha detto che quando abbiamo a che fare con un bagno lungo e stretto dobbiamo rinunciare alla comodità di una doccia di dimensioni consone? Sarà sufficiente valutare la disposizione degli arredi da un’altra prospettiva ed occupare tutta la parete in fondo alla stanza con un piatto doccia a filo pavimento e una parete minimale come questa per ottenere un effetto moderno ed elegante senza sottrarre luce agli ambienti. La finestra si trova proprio su quel lato? Nessun problema, basta optare per infissi in PVC o in alluminio che non temono gli schizzi d’acqua e per un vetro satinato utile a proteggere la nostra privacy: il gioco è fatto!

Il mobile lavabo: meglio puntare sulla larghezza…

Quando gli spazi sono lunghi e stretti la parola d’ordine è ottimizzare: via libera, dunque, a tutte le soluzioni che ci permettono di aumentare lo spazio contenitivo senza esagerare con l’ingombro. Un mobile come questo, con la sua profondità ridotta distribuita su una larghezza di 120 cm, consentirà di riporre una grande quantità di oggetti in poco spazio, senza dare troppo nell’occhio grazie al design pulito e lineare e ai toni chiari delle finiture.

… o sull’altezza!

Arredare un bagno in modo ingegnoso significa anche pensare alla praticità: un pensile in più, uno specchio contenitore o una colonna sospesa permettono di tenere in ordine asciugamani, detersivi e oggetti per l’igiene personale contribuendo in questo modo a mantenere pulito ed ordinato l’aspetto della stanza.

Perché non valutare, poi, l’acquisto di un mobile bagno a terra? Questa soluzione consente di sfruttare al meglio lo spazio verticale e, grazie alle nuove proposte sul mercato, non è più necessario rinunciare ad un design moderno ed elegante.

Se il bagno è piccolo la soluzione è Smart

Che si tratti di un bagnetto di servizio o dell’unico bagno di un monolocale, quando lo spazio oltre ad essere stretto e lungo è anche ridotto al minimo, l’unica soluzione è optare per una composizione intelligente progettata proprio per questo tipo di stanza. La linea Smart, con la sua profondità di soli 23 centimetri, offre ad un prezzo più che vantaggioso le soluzioni più compatte nell’assortimento di mobili bagno KV Store.