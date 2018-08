Arredare un piccolo bagno quadrato

Il bagno è solitamente l’ambiente della casa con i volumi più ridotti, ma anche uno dei più vissuti. L’unione di questi due fattori mette spesso in crisi chiunque si debba cimentare nel progettare l’arredamento. Sono le dimensioni di pochi metri quadri, indipendentemente dalla forma, a creare le maggiori difficoltà in chi deve decidere la disposizione dei vari componenti. Normalmente il bagno ha una struttura stretta e allungata, ma è facile imbattersi anche in ambienti perfettamente quadrati. La regola generale per non sbagliare e avere risultati finali soddisfacenti è una sola: seguire il buon senso.

Una delle prime scelte è rappresentata dai sanitari, meglio a terra o sospesi? La domanda è quanto mai opportuna. In linea di massima si possono praticare entrambe le soluzioni. A livello estetico il colpo d’occhio offerto dai sanitari sospesi è decisamente migliore, che non i tradizionali wc e bidet appoggiati al pavimento. Nei bagni moderni l’installazione a parete è senza dubbio la più praticata: garantisce un senso di dinamicità e leggerezza che, in ambienti particolarmente piccoli, regala una sensazione di maggior ampiezza. Rispetto ad un’installazione a pavimento, i sanitari sospesi offrono anche una migliore igiene grazie alla facilità di pulizia.

Sospesi a parete o appoggiati a terra, la cosa certa è che i sanitari devono essere posizionati a filo muro. È la soluzione che offre la minor profondità, ottimizzando gli spazi. Questo implica che la cassetta di scarico deve essere installata all’intero della parete. Se purtroppo questo tipo di installazione non è possibile, una soluzione è creare un finto muro (sempre che lo spazio lo consenta) in modo da generare lo spessore necessario per posizionare lo scarico. Se proprio non è fattibile, si può sempre decidere per l’acquisto di un wc monoblocco con cassetta esterna: esteticamente non è il massimo ma offre grande funzionalità.

Altra decisione di fondamentale importanza è tra l’utilizzo della vasca o del box doccia. Se le dimensioni della stanza sono particolarmente ridotte, l’unica soluzione praticabile è la doccia. In commercio si possono trovare innumerevoli piatti doccia con forme rettangolari, quadrate o per l’installazione in un angolo. Per esempio basta visitare Maisonplus, negozio online che vende box e piatti doccia anche su misura. È sufficiente accedere alla sezione dedicata ai piatti doccia per avere solo l’imbarazzo della scelta, potendo trovare quello che meglio risponde alle proprie esigenze. Box a nicchia con ante scorrevoli, a tre o 4 lati, con forma quadrata o semicircolare e con vetri in cristallo o satinati, sono solo alcuni dei modelli che compongono l’ampio catalogo proposto da Maisonplus.

Dovendo arredare un ambiente di forma quadrata, una disposizione quasi obbligata è mettere su un unico lato box doccia e sanitari, mentre su quello opposto l’armadio con lavabo e specchiera. Naturalmente ci sono molti aspetti da valutare come la posizione di porte e finestre e l’eventuale presenza di caloriferi o di scaldasalviette. Se le dimensioni del bagno lo permettono, si può anche decidere di posizionare una vasca con la medesima disposizione. In questo caso un unico lato potrebbe bastare per la sola vasca con affiancato il wc e dalla parte opposta troverebbero la perfetta collocazione il mobiletto con accanto il bidet. Alla fine, anche se gli spazi sembrano angusti, basta un minimo di logica per trovare una soluzione soddisfacente.

Per quando riguarda il mobile con specchiera e lavabo, anche in questo caso in commercio si può trovare ogni tipologia desiderabile. La soluzione sospesa con il lavabo integrato nel mobile e lo specchio a parte, è quella che meglio unisce estetica e praticità. Il tocco finale viene dato da una rubinetteria di design e da un’illuminazione a led per offrire una luce chiara e fredda, in modo da garantire la massima visibilità e un senso di maggior ampiezza dell’ambiente.