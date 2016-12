Il preventivo del notaio ti spaventa? Ecco perché è importante scegliere bene

Cosa comprende il preventivo del notaio? E quale è il suo ruolo nei diversi atti? Capiamo insieme quando rivolgerci a una consulenza notarile

La figura del notaio è spesso vista da una parte con un certo timore, dall’altra con diversi dubbi: molte persone infatti non conoscono fino in fondo quale sia il suo ruolo, perché ci si debba rivolgere a questo professionista e, soprattutto, perché il preventivo del notaio è sempre così alto. Per rispondere a queste domande è bene vedere innanzitutto chi è il notaio e cosa fa. Prima cosa, il suo ruolo: il notaio è un Pubblico Ufficiale della Repubblica Italiana, che svolge il suo lavoro come libero professionista, quindi non all’interno delle istituzioni. Questo ruolo lo rende responsabile di una serie di obblighi molto importanti, innanzitutto nel suo essere garante di correttezza e legalità degli atti che redige e che vengono firmati in sua presenza. Ecco perché il preventivo del notaio è sì un elemento importante da guardare – lungi l’id

ea che l’aspetto economico abbia poca rilevanza – ma non dovrebbe essere l’unico né il più rilevante: il ruolo che ha il notaio nello svolgere le verifiche del caso, nel redigere atti che siano inattaccabili nel tempo e nel darci una consulenza super partes è infatti di fondamentale importanza.

Ecco quindi il secondo punto: cosa fa il notaio. Alcuni potrebbero pensare che sia semplicemente colui che si limita a “riempire gli spazi” in contratti più o meno sempre uguali, davanti al quale siamo obbligati a sederci per chissà quale assurdo obbligo di legge. Ebbene così non è: il preventivo del notaio di norma infatti comprende non solo la redazione del famoso atto, ma anche una serie di verifiche complesse che stabiliscano la regolarità di quanto si sta sottoscrivendo. Nel caso della compravendita relativa a un immobile, ad esempio, vi piacerebbe trovare finalmente la casa dei vostri sogni, accordarvi con il venditore, pagarla (magari aprendo un oneroso mutuo) e scoprire solo in seguito che vi è una parte abusiva? O che ci sono già delle ipoteche che gravano su una parte o su tutto l’immobile? O che ci sono altre irregolarità che potrebbero rivelarsi onerose sia dal punto di vista eco

nomico sia da quello legale o di tempo? Insomma, sarà proprio il notaio a verificare che non vi siano motivi ostativi alla compravendita, proteggendo in primis proprio l’acquirente in questo caso. Per questo sarebbe bene rivolgersi a una consulenza notarile ancora prima di firmare qualsiasi contratto preliminare. Notaio facile permette di trovare il professionista più vicino nella provincia di interesse partendo dall’atto che si intende sottoscrivere.

Preventivo del notaio: cosa prevede

Per comprendere cosa sia compreso nel preventivo del notaio bisogna dunque innanzitutto capire cosa fa il notaio. Questo professionista interviene per conto dello Stato nel caso di atti rilevanti nella vita dei cittadini, quali appunto l’acquisto della casa e l’apertura di un eventuale mutuo, la costituzione di società, l’assistenza nella redazione dei testamenti e la loro conservazione e una serie di altri atti in cui possiamo anche valutarlo come il miglior consulente possibile. Quanti di voi si rivolgono al notaio non solo quando le carte sono già sul tavolo, ma anche per un’accurata consulenza notarile che possa non solo metterci al riparo da irregolarità ed errate valutazioni, ma magari anche aiutarci a valutare strade cui non avevamo pensato? Ecco che, in questa ottica, il preventivo del notaio non spaventa più, perché lo guarderemo per quello che realmente è: la sicurezza di non avere problem

i, di qualcuno che conserverà nel tempo contratti chiari, precisi e legalmente corretti cui potremo sempre appellarci.

Ultima annotazione sul preventivo del notaio: ricordiamoci che, oltre al costo delle consulenze, delle verifiche, della redazione dell’atto, della sottoscrizione e della sua conservazione nel tempo, comprende anche una serie di tasse e imposte che il notaio, in qualità di sostituto d’imposta, provvederà a versare a nostro nome. E anche da quel punto di vista siamo tranquilli.