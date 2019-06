Consigli per installare la propria minipiscina idromassaggio a casa

Avere nella propria abitazione una minipiscina idromassaggio rappresenta un vero e proprio valore aggiunto, in quanto permette di creare un perfetto angolo spa in giardino sempre a disposizione dove rilassarsi. Inoltre si potrà godere comodamente, senza spostarsi da casa, dei benefici curativi dell’idroterapia.

Le minipiscine sono strutture portabili monoblocco che, rispetto alle vasche idromassaggio, non devono essere svuotate poiché sono dotate di un sistema di filtrazione e trattamento che assicura una depurazione dell’acqua costante.

Se si desidera avere una minipiscina idromassaggio da giardino, ma non sai se la tua casa è attrezzata ad ospitarla, ecco di seguito alcuni consigli utili sulle operazioni da compiere per una perfetta e veloce installazione.

Installare una minipiscina idromassaggio è un’operazione piuttosto semplice e di facile esecuzione, in quanto la minipiscina è un pezzo già assemblato e pronto per essere posizionato, già dotato di tutta la componentistica per un immediato utilizzo. Contengono, infatti, al loro interno tutti gli accessori e le dotazioni necessarie per effettuare la messa in posa ed i relativi collegamenti idraulici ed elettrici senza complicazioni.

Lo spazio

Prima di procedere con l’installazione della minipiscina idromassaggio, va valutata la posizione. Si consiglia di collocarla in una zona lontana dalla strada e dai vicini, in modo da godere di una certa intimità, arricchendo poi la struttura con una serie di soluzioni come gazebo ed ombrelloni.

Le minipiscine idromassagio sono di solito di forma rotonda; questo perché la loro ampia e solida base gli permette di poggiare saldamente anche su terreni poco compatti.

Molto importante è anche valutare la progettazione degli spazi adiacenti al luogo in cui verrà installata la minipiscina idromassaggio. La struttura dovrà essere collocata su una piattaforma piana e priva di irregolarità. Per compiere al meglio questa operazione è sufficiente utilizzare una livella e posizionarla a terra, assicurandosi che la superficie di appoggio sia uniforme e che non abbia punti fuori piano. Con l’aiuto di un tecnico qualificato puoi far realizzare il basamento in calcestruzzo, in plastica ad alta densità, le piastrelle oppure semplice ghiaia.

Collegamento elettrico

Prima dell’installazione vera e propria, va predisposto con l’elettricista una linea elettrica dedicata, con l’aggiunta di un interruttore differenziale collegato. L’intero allestimento elettrico della tua abitazione deve essere perfettamente a norma e dotato di una protezione appropriata da acqua ed altri liquidi.

Collegamento idraulico

Per installare una vasca idromassaggio è necessario predisporre un tubo delle giuste dimensioni, che colleghi la fonte idrica con la struttura. È altresì indispensabile informarsi, attraverso le Autorità Municipale, su quali siano le normative vigenti in loco legate allo smaltimento delle acque di scarico.

Installazione

La minipiscina va sistemata issandola attraverso staffe e morsetto; poi bisogna ricoprire tutte le viti attraverso l’ausilio di piccole guarnizioni, in maniera che la struttura non sia intaccata dall’usura.

Prossimo passo è effettuare l’aggancio alla rete idrica e alla corrente elettrica. Dopo essersi assicurati che le ghiere delle pompe ad acqua e ad aria siano appositamente serrate, si può installare il filtro dedicato alla depurazione. Infine rivesti lo scheletro della struttura con le coperture apposite presenti all’interno del materiale in dotazione.

Ultimo passaggio è quello di riempire la minipiscina, accertandosi che il livello dell’acqua raggiunga i sensori posizionati lungo le pareti della vasca e che la temperatura sia costante tra i 35 e i 38°C.