Fiori e piante: un tocco di colore per la casa

Un fiore, un mazzo, o una pianta fiorita? Si sa, in occasione di qualche celebrazione o avvenimento, i fiori non possono mancare per nessuno motivo. A chi non è capitato però di trovarsi davanti all’ardua scelta se comprare un bel fiore, un mazzo o una pianta fiorita.

Tutto dipenderà ovviamente da cosa si celebra, e soprattutto dal tipo di persona a cui sono destinati i fiori. Dalle classiche rose rosse passando per le le viole e i fiori di Camelia, se si celebra o si dichiara un amore anche i tulipani possono essere il regalo perfetto: seppure il suo simbolismo varia molto da oriente a occidente, questo fiore è universalmente noto per il grande fascino e la bellezza.

Anche le gerbere e i narcisi sono fiori ricchi di significati, che variano a seconda del colore: le prime sono messaggere di innocenza e purezza, mentre un bouquet di narcisi, simbolo di fortuna, è molto apprezzato se si celebra un nuovo lavoro, o più in generale un nuovo inizio. Nella scelta di un fiore, un mazzo, o una pianta fiorita possiamo anche farci guidare dall’accostamento di colori, texture e profumi per ottenere, a seconda delle scelte, un risultato armonioso, elegante o di elevato impatto visivo. Se optiamo invece per una pianta, la scelta è sicuramente condizionata dal tipo di ambiente dove essa sarà destinata.

È risaputo che le piante da interni oltre ad arredare la nostra casa, migliorano la qualità dell’aria che respiriamo: tra le migliori, la sanseveria (anche conosciuta come lingua di suocera), l’aloe e la dracena. Se optiamo invece per regalare un opzione profumata, tra quelle con le migliori caratteristiche vi sono il geranio, il gelsomino arabo e l’eucalipto.

Se destinate al nostro balcone, tra le piante fiorite più belle, possiamo sicuramente nominare le primule, le calendule e le campanule: queste ultime, soprattuto, sono molto resistenti e adatte ad ogni tipo di condizione, molto tolleranti alle diverse condizioni atmosferiche, tanto da essere qualificate come piante tenaci ed ostinate.

La pianta del rosario è invece e un opzione alquanto unica e originale: anche conosciuta come pianta dell’amore, è strisciante con fusti ricadenti e penduli raggruppati con delle piccole foglie sferoidali verdi che ricordano dei piselli. Come simbolo di fedeltà invece, i cactus, delle piante molto resistenti e adatte a chi ha poca dimestichezza o tempo per prendersi cura dei fiori, ma anche a chi ha gusti raffinati in fatto di design: queste piante grasse sono perfette da tenere in casa, come elemento di arredo moderno.