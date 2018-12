I benefici dei diffusori di olio essenziale

L’uso di un diffusore di oli essenziali, può rappresentare anche un modo molto sicuro per far avere alla tua casa un bell’odore.

Dato che animali domestici e bambini piccoli, hanno la mania di scottarsi con candele o incensi, i diffusori rappresentano anche un modo sicuro per essi, dato che utilizzano solo olio e acqua. La cosa peggiore che potrebbe accedere se qualcuno si scontra con l’apparecchio, è rovesciare il tutto sul pavimento.

Sebbene uno degli utilizzi più comuni di un diffusore di oli essenziali, sia quello di fornire un profumo per una stanza della casa, vi è un’ampia gamma di ulteriori vantaggi che si possono trarre dall’uso di questi apparecchi. Innanzitutto, gli oli essenziali hanno proprietà che possono migliorare la tua salute, metterti di buon umore e rendere più rilassato il tuo sonno. Molte persone, ad esempio, trovano che i diffusori di oli essenziali con camomilla o olio di lavanda, li aiutino a dormire meglio.

Se tu o un tuo familiare avete problemi con la respirazione, anche in questo caso i diffusori di olio essenziale possono tornare utili. Gli oli essenziali come l’olio dell’albero del tè, possiedono proprietà antimicrobiche, mentre gli oli come la menta piperita e l’eucalipto, sono in grado di rendere più agevole la respirazione e di liberare le vie respiratorie. Le proprietà antimicrobiche degli oli, inoltre, consentono anche di allontanare alcune malattie e accelerare i processi di guarigione.

È possibile utilizzare i diffusori di oli, ad esempio, anche per respingere gli insetti più fastidiosi. Molti insetti, come le zanzare, non amano il legno di cedro e il chiodo di garofano, per questo l’utilizzo di questo apparecchio, posizionato vicino ad una finestra, può tenerle lontane dalla propria casa.

Quali sono le tipologie di diffusori più diffuse?

In commercio, sono disponibili diversi diffusori di oli essenziali, si parte da quelli che si possono trasportare facilmente in una tasca a quelli a ventaglio, che diffondono il profumo degli oli in maniera efficace, in pochi metri quadri di casa.

Senza ombra di dubbio, quelli più economici, sono anche quelli più diffusi. Ma se si cerca una diffusione efficace degli oli, non si può prescindere da un diffusore oli essenziali ad ultrasuoni. Questi apparecchi sono molto più sicuri di quelli più economici, fanno meno rumore e sono molto più efficaci.

I diffusori di oli essenziali ad ultrasuoni, offrono molti vantaggi. Innanzitutto, consentono di assorbire gli oli essenziali in un periodo di tempo più lungo e tendono ad utilizzare gli oli essenziali in una maniera più efficace.

Gli apparecchi ad ultrasuoni, utilizzano circa due milioni e mezzo di vibrazioni al secondo, per trasformare l’acqua e gli oli essenziali, in una fitta nebbiolina. Infatti, il calore generato dai diffusori di oli più economici, possono abbattere le proprietà benefiche degli oli essenziali, il che li rende meno efficaci, ed è proprio per questo motivo che le vibrazioni ultrasoniche sono il modo migliore per disperdere gli oli in casa. Seguite i consigli degli esperti per scegliere quelli migliori!