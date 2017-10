Investire in case vacanze: una scelta sicura e conveniente

Dopo la crisi che ha caratterizzato il mercato immobiliare negli scorsi anni, riparte il mercato delle case vacanze in Italia. Nell’estate appena trascorsa in molti hanno deciso di impegnare il proprio capitale con l’acquisto di una seconda casa, prediligendo località turistiche marittime.

Investire in appartamenti per vacanze si può rivelare una scelta conveniente. Oltre ad essere un luogo dove trascorrere del tempo in relax con la propria famiglia o amici durante le vacanze estive o i weekend, la seconda casa al mare può divenire per i proprietari una fonte di reddito grazie agli affitti stagionali.

Quando non la si utilizza per abitarci, infatti, si può valutare affittarla per brevi o lunghi periodi a turisti e vacanzieri, in maniera rapida e sicura, sfruttando portali web specifici.

Affinchè l’acquisto diventi un ottimo investimento, quindi, è fondamentale la località dell’immobile e le sue caratteristiche strutturali. Meglio se una costruzione moderna, non troppo lontano dalla spiaggia, dotata di riscaldamento e magari con un comodo parcheggio nelle vicinanze.

Importante per l’acquisto di case al mare è puntare su zone turistiche d’appeal e molto frequentate, come ad esempio quella del litorale veneto. Questa è una meta prediletta per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, dotata di spiagge attrezzate e servizi in grado di soddisfare le esigenze di tutte le età.

Una scelta conveniente sarebbe l’acquisto a Bibione e Lignano Sabbiadoro: oltre ad essere due località marittime rinomate per il mare pulito e i loro fondali bassi e sabbiosi, permettono di raggiungere facilmente mete di grande bellezza artistica e culturale come Venezia, Trieste, Treviso, Padova, Pordenone e Udine.

Tra i vantaggi, se si sceglie di investire in Veneto, è che vi risulterà facile affittare la vostra casa al mare: l’Alta Riviera Adriatica, nel periodo primaverile e estivo, è una zona molto frequentata da turisti provenienti soprattutto dall’Austria e dalla Germania. Questa zona, poi, offre divertimento e opportunità di svago in qualsiasi momento dell’anno, anche nei mesi più freddi.

