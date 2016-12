L’importanza del web nel settore immobiliare

La ricerca di un’abitazione, per tanta gente si rivela una vera e propria impresa. Nella maggior parte dei casi, la ricerca di una sistemazione attraverso le metodologie tradizionali occupa diversi mesi, se non addirittura anni, e richiede un impegno e una costanza che, in un mondo in cui il lavoro scarseggia ma gli impegni aumentano, non sempre sono disponibili.

In quest’ottica, gli strumenti messi a disposizione dal web possono essere in grado di dare una mano nella disperata ricerca della sistemazione dei propri sogni. Internet diventa una delle tecnologie più utilizzate dagli acquirenti, dai venditori e dagli agenti immobiliari, con un bacino di utenza che ogni anno aumenta in maniera esponenziale.

Annunci online: risparmio di tempo e di energie

La crisi immobiliare che negli ultimi anni ha minato lo sviluppo del settore non ha fermato il propagarsi dei siti web dedicati agli annunci immobiliari. Vendere e comprare casa su internet è un’attività, al contrario, che continua a crescere: mentre negli anni passati veniva fatto ricorso al web esclusivamente per le compravendite di poco conto, allo stato attuale internet viene utilizzato anche per gli acquisti più importanti, tra cui anche quelli riguardanti il settore immobiliare. La facilità con la quale, al giorno d’oggi, è possibile reperire le informazioni, fa sì che gli utenti si affidino con più tranquillità alle proposte trovate online. Elevato il valore aggiunto portato dalla seo agency che, inseguendo il miglior posizionamento possibile per i propri clienti, hanno innescato vere e proprie battaglie tra agenzie concorrenti.

Gli utenti, grazie ad internet, possono dedicarsi alla ricerca nel mare di annunci immobiliari anche durante orari serali o nel fine settimana. Da soli, semplicemente attraverso l’utilizzo dei filtri o delle caselle di ricerca, sono in grado di effettuare una cernita delle proposte disponibili, cosa che consente loro di concentrarsi su un numero ristretto di alternative senza doversi recare personalmente a visionare tutte le proposte, con un conseguente risparmio di tempo e di energie. Gli annunci sono visionabili in qualsiasi momento della giornata, con poco sforzo, e mettono a disposizione le informazioni più importanti di ogni proposta immobiliare, tra cui il prezzo, la posizione e la metratura, accompagnate da una serie di foto in grado di far subito capire se una sistemazione ci può interessare o se è immediatamente da scartare. Molti annunci mettono a disposizione le planimetrie, le viste da satellite e, nei casi più fortunati , anche quelle virtuali, che consentono di esplorare in maniera realistica la proposta immobiliare comodamente seduti a casa propria.

L’importanza del mobile

Di tutte le ricerche che giornalmente vengono effettuate per trovare la casa dei propri sogni, almeno la metà avviene da uno smartphone o da un tablet. Questo dimostra come gli utenti, grazie alla comodità offerta dagli annunci online, si dedichino a questa attività soprattutto nei ritagli di tempo, durante gli spostamenti dalla casa all’ufficio, nelle pause lavorative o la sera, mentre sono comodamente seduti sul divano. Numerosi sono i siti che mettono a disposizione la versione mobile o le applicazioni da installare sul proprio dispositivo, che permettono di tenere traccia degli annunci già visionati e di memorizzare i preferiti. L’efficacia e la rapidità che la realtà mobile mette a disposizione fa sì che sempre più utenti la utilizzino per le proprie ricerche, con ulteriori soddisfazioni in termini di risparmi di tempo e di efficacia dei risultati.

L’importanza del web per i venditori

Il mondo del web non presenta vantaggi esclusivamente per gli acquirenti, ma anche, e soprattutto, per i venditori. Questo importantissimo mezzo di informazione consente di dare la massima visibilità al proprio bene immobile: i privati hanno la possibilità di raggiungere potenziali acquirenti ai quali i metodi tradizionali non consentono di arrivare. Il cambiamento che il mondo del web ha provocato nelle abitudini degli utenti ha fatto sì che, negli ultimi tempi, crescesse sempre di più il numero dei portali dedicati agli annunci immobiliari per privati. L’iscrizione ai portali e la pubblicazione degli annunci sono, nella maggior parte dei casi, gratuite, e molti portali inviano e pubblicano le inserzioni anche su siti aggregatori, per un’ulteriore visibilità.

Un’alternativa alle vendite da privato a privato, è quella di affidarsi ad un’agenzia immobiliare online. Queste sono tantissime, e per chi deve vendere un immobile risulta pratico affidarsi a loro, in quanto possono delegare la gestione degli annunci con un ulteriore risparmio di tempo ed energie.”