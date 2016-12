Miglior prestito online – Preventivo online senza impegno

Oggi, grazie anche alla proliferazione di comparatori online riuscire a trovare il miglior prestito online è sempre più semplice. Infatti compilando qualche campo con delle informazioni di base si riesce ad avere una panoramica su quelle che potrebbero essere le proposte più convenienti di quello specifico momento. Questi strumenti sono stati strutturati in modo da poter offrire un’informazione ‘standard’ (comunque aderente alla realtà), dovendo rispondere alle esigenze di un richiedente “tipo”.

Ma cosa succede se si rientra in alcune categorie che possono risultare particolarmente svantaggiate come i giovani, autonomi ed i lavoratori atipici o precari o quando la situazione diventa ancora più complessa nel caso di cattivi pagatori e protestati?

Tutte queste categorie sono considerate infatti particolarmente “a rischio” per cui le porte di molte banche e finanziarie (soprattutto tradizionali) si chiudono senza essere nemmeno entrati nel merito della fase di valutazione vera e propria. Una scelta che cambia notevolmente nel caso delle banche online generalmente più aperte alla concessione di finanziamenti anche alle categorie ‘apparentemente’ più a rischio.

Tante difficoltà, ma le soluzioni?

I giovani possono, con alcune banche, contare su finanziamenti specifici dedicati proprio a loro e alle specifiche necessità. Gli autonomi hanno maggiori difficoltà, perché dipendono interamente dall’andamento, spesso incostante, della loro attività.

Per ottenere un prestito personale quindi si possono incontrare grandi difficoltà quasi al pari di quelle palesate dai cattivi pagatori. Questi ultimi, insieme ai protestati, vedono ancora ridotte le alternative di finanziamento, che in alcuni casi si restringono alle forme cambializzate e alla cessione del quinto.

Prima di muoversi è consigliato richiedere un preventivo online alla finanziaria o banca che offre delle buone condizioni e constatare non solo le condizioni applicate, ma anche la finanziabilità, ovvero la certezza che vista la propria condizione o situazione, quella banca o finanziaria è disposta a prendere in carico la pratica quantomeno per fare una prima valutazione. Tra l’altro il preventivo on line, per legge, non costa assolutamente nulla.

Come fare?

Per prima cosa bisogna comprendere che c’è differenza tra la richiesta di un preventivo, quella di fattibilità e la domanda vera e propria di prestito. Di contro, rispetto all’inoltro di una richiesta di finanziamento in una banca classica, la procedura online permette un passaggio pressoché immediato tra le varie fasi grazie a pochi ‘clic’. E’ da sottolineare come le prime due non portino ad un “impegno” ma hanno solamente carattere informativo.

Anche i protestati e i cattivi pagatori possono richiederne quante se ne vuole senza che ci sia alcun tipo di obbligo, o preclusione per poter fare altre richieste dello stesso tipo (anche con la stessa finanziaria o banca) valutando al contempo le possibili ‘politiche’ seguite dai vari istituti di credito.

Se invece si inoltra una richiesta di finanziamento si sta “prenotando” la capacità di rimborso in misura pari alla rata che dovrebbe essere accordata. Se il finanziamento non venisse concesso questa sorta di “prenotazione” rimarrebbe nel sistema per 30 giorni (senza però lasciare cicatrici nella propria storia di merito creditizio).

Quindi per le prime si può provare senza porsi problemi, mentre per la richiesta del prestito bisogna essere assolutamente sicuri della scelta fatta.

Online conviene?

I prestiti online generalmente sono più facili da ottenere e soprattutto convenienti. Inoltre i preventivi sono molto più facili da richiedere, si ottengono nel giro di pochi minuti o al massimo di qualche giorno, e sono strutturati per rendere più semplice la procedura di comparazione.

