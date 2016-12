Mutui online a confronto: come leggere i preventivi

Come mettere due o più preventivi di mutui online a confronto: il lavoro del comparatore e l’analisi dell’utente

Stipulare un mutuo online è una scelta che può portare a diversi vantaggi, principalmente in termini di risparmio di tempo e denaro. Ma per essere sicuri di scegliere il preventivo migliore tra quelli disponibili, è fondamentale usare un sito di comparazione che metta mutui online a confronto

Il primo passo per poter confrontare i preventivi è saperli leggere, ovvero sapere quali voci guardare e come interpretarle. È in primo luogo importante premettere che per un’attenta valutazione non è assolutamente sufficiente accontentarsi di confrontare l’importo delle rate, ma bisogna approfondire tutte le condizioni del contratto e le diverse clausole. In seguito alla Legge di Stabilità 2016 è di fondamentale importanza verificare se nel contratto di mutuo è stata inserita la cd clausola di inadempimento, che autorizza la banca a vendere l’immobile concesso come garanzia dopo 18 rate insolute, anche non consecutive (la suddetta clausola va in ogni caso resa nota esplicitamente al cliente).

Mutui online: quale tasso è più conveniente?

Oltre alle clausole del contratto, bisogna saper valutare il tipo di tasso offertoci dalla banca.

I mutui online, come anche quelli tradizionali, concepiscono principalmente due famiglie di tassi, alle quali si è aggiunta una terza categoria ibrida: tassi fissi, tassi variabili e tassicap (o variabili con cap). Nel primo caso la rata è costante per tutta la durata del mutuo, nel secondo la sua variabilità è legata ad un indice di riferimento, l’Euribor; nel terzo caso la rata è variabile, ma solo fino ad un tetto massimo. Quando si consulta il preventivo del mutuo online vanno tenute a mente le differenze tra questi tipi di tasso, in modo da capire il più adatto sulla base delle esigenze personali.

Confronto preventivi mutui online: saper leggere oltre l’importo della rata