Problemi alla serratura: chiamare un professionista vi aiuterà a risolverli

Se avete problemi alla serratura, chiamare un professionista sembra la soluzione più indicata. Il motivo? Non sempre possiamo risolvere il problema da soli. Può capitare a chiunque di ritrovarsi chiuso fuori di casa: anzi, è quasi “normale”, perché dimenticare le chiavi non è poi così raro. Tuttavia, oltre alla semplice dimenticanza, possono insorgere numerosi altri danni, più o meno gravi. È quanto mai indispensabile capire che la manutenzione delle serrature ci protegge da eventuali inconvenienti. Quali sono i problemi più frequenti? E come possiamo porvi rimedio? Sono domande del tutto naturali, a cui vorremmo dare una risposta.

Cosa fare quando ci sono problemi alla serratura?

Chi di noi, tornando a casa, non si è mai accorto di non avere portato le chiavi con sé? O, ancora, provando a inserire la chiave nella serratura, quest’ultima ha opposto resistenza. In alcuni casi, abbiamo osservato come il meccanismo di blocco possa addirittura spezzare la chiave nel momento in cui proviamo ad aprire la porta!

Possiamo provare a riparare da soli il guasto, oppure dobbiamo chiamare un professionista? Una domanda interessante, a cui cercheremo di dare una risposta completa. In questo caso non possono venirci in aiuto i classici rimedi naturali. A meno che non abbiamo una conoscenza approfondita del settore, non ci intendiamo di manualità, di fai da te e ovviamente abbiamo in casa gli strumenti necessari, dovremmo accantonare questa idea.

In base al problema che si presenta, abbiamo due possibilità: richiedere una manutenzione, oppure il pronto intervento. Con l’appuntamento, il fabbro vi permetterà di controllare lo stato della serratura, di cambiarla o di apportare qualche migliora al fine di ottimizzarne le funzioni. Con il pronto intervento, invece, il fabbro arriverà subito sul posto, per controllare cosa c’è che non funziona.

Manutenzione della serratura: un modo per prevenire i danni!

Abbiamo accennato prima alla possibilità di programmare alcuni interventi. Con la giusta manutenzione alla serratura, saremo in grado di prevenire, almeno in parte, i possibili problemi che vi abbiamo elencato. La normale usura della serratura deve essere controllata periodicamente.

Di solito, i fabbri consigliano di controllarla almeno una volta l’anno, per essere sempre certi del suo funzionamento. Una delle operazioni più frequenti è “l’ingrassatura”, ovvero un procedimento delicato che ha l’obiettivo di pulire gli ingranaggi e i componenti al fine di non far bloccare il meccanismo.

Lo stato di ogni componente deve sempre garantire il massimo del funzionamento. In questo modo saremo certi di proteggere la casa, per esempio, da eventuali effrazioni. La serratura svolge una funzione protettiva, ed è questo il motivo per cui dovrebbe sempre essere al 100% funzionante. In conclusione, affidandoci a un professionista, avremo modo di beneficiare di un controllo accurato.

Professionisti e serrature: perché è meglio affidarsi a loro?

Se proprio non riusciamo ad aprire la porta di casa, abbiamo un’unica soluzione: chiamare il Pronto Intervento. In questo modo, potremo spiegare la situazione e risolvere il problema. Come funziona l’operazione? A chi chiamare?

Basta cliccare sui motori di ricerca per vedere come i servizi offerti siano davvero molteplici. In ogni parte d’Italia, abbiamo varie ditte e professionisti che si occupano delle serrature. Per esempio, c’è il sito www.serrature24ore.com che permette ai propri clienti di risolvere molteplici problemi alla serratura.

Con l’aiuto di un professionista, potrete valutare diversi interventi. Non solo avrete a vostra disposizione il Pronto Intervento, che è il servizio da richiedere nel momento in cui non riuscite più ad accedere in casa, ma potrete anche prenotare manutenzioni, installazioni di nuove serrature e revisioni. Avrà gli strumenti necessari per intervenire e il suo compito sarà di ottimizzare le prestazioni della serratura.