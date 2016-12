Arrivati alla fine del periodo fatidico delle feste natalizie, è necessario pulire e rimettere tutto al proprio posto. Vediamo insieme come sopravvivere a una giornata intensa di pulizia.

È importante che prima di iniziare con le pulizie di casa tutto sia messo in ordine. Partite da una stanza, ricollocando gli oggetti in cassetti e armadi, spazzolate per terra e buttate tutto quello che non serve più. Dopodiché spolverate i mobili, lavate tende e tappeti, pulite i vetri.

Una attenzione particolare va data alla cucina, la stanza più utilizzata durante le feste natalizie, visto che è qui che la magia del Natale prende forma con tutte le delizie che sono state portate in tavola. Per questo la cucina è la stanza che si sporca più facilmente, trasformandosi da luogo immacolato al regno del caos: cibo e ingredienti in giro, piatti, bicchiere e tazze da lavare.

Iniziate caricando la lavastoviglie con tutte le stoviglie sporche utilizzate durante il cenone o il pranzo natalizi. Passate con un panno il piano di cottura e controllate anche sportelli e maniglie per eliminare subito impronte e macchie. Infine, pulite per bene ogni angolo del pavimento.

Anche il bagno è un luogo da tenere in considerazione quando fate la pulizia di casa post Natale: per cominciare è necessario svuotare il bagno e mettere tutti gli asciugamani e gli accappatoi sporchi in lavatrice. Dopo che avete rimesso a posto tutto quello che avevate lasciato in giro, dovete dedicarvi alla pulizia dello specchio, dei sanitari, del lavabo, dei mobili e del pavimento. Spazzolate bene a terra e solo in seguito passate tutto con il mocio.

Dopo il bagno è il turno del salotto. Cominciate a rimuovere la polvere dai mobili e poi, con l’aiuto di un panno in microfibra, rimuovete la polvere dello schermo del televisore. Per i telecomandi prendete un panno vecchio e aggiungendo all’acqua a un po’ di alcool, passate questa miscela su tutta la superficie facendo attenzioni agli angoli più nascosti. Infine, mettete a posto gli oggetti sparsi e utilizzate l’aspirapolvere in modo da avere un ambiente pulito in un attimo. Una volta passata l’aspirapolvere potrete procedere anche in questo caso con il lavaggio.

Purtroppo non è finita qui: una volta che la lavatrice è pronta e i vestiti stesi sono asciugati, dovrete dedicare qualche ora del vostro tempo a stirare gli abiti usati durante le feste natalizie.

Se, però, volete rilassarvi dopo tutto il caos delle feste natalizie, affidatevi a un servizio di pulizie casa: otterrete sicuramente ottimi risultati senza sforzo, per partire ancora più carichi e iniziare il nuovo anno con il piede giusto!