Quadri moderni per arredamento elegante e originale: una risorsa indispensabile per rifare il look a qualsiasi ambiente.

I quadri sono un accessorio d’arredo molto attuale, al contrario di ciò che si può pensare il mercato delle arti figurative è molto attivo.

Gli artisti emergenti e già affermati offrono un’infinità di proposte per arredare le nostre abitazioni e locali commerciali o uffici. Sembra troppo semplice per essere vero, ma grazie solo all’utilizzo di quadri moderni si può cambiare decisamente aspetto agli ambienti.

Anche per chi si appresta ad arredare per la prima volta un ambiente si consiglia di scegliere quadri moderni, così da dare carattere alla stanza ed eventualmente cambiare più avanti stile senza dover apporre grandi modifiche ma solo spostando o cambiando qualche quadro.

I quadri definiti moderni possono riferirsi a recenti realizzazioni, quindi anche se un quadro ha uno stile impressionista ma è stato dipinto quest’anno è detto “moderno”.

Se invece ci si riferisce allo Stile Moderno, troveremo quadri dai colori accesi, ben definiti, i soggetti sono specialmente astratti, forme geometriche, quadri materici e tanto altro.

Non esiste una definizione precisa di Stile Moderno, almeno per quanto riguarda le realizzazioni artistiche odierne.

Ciò che è fondamentale è che l’infinità di quadri presenti sul mercato possono soddisfare i gusti di chiunque e trovare l’abbinamento giusto per il proprio stile d’arredo sarà facile e soddisfacente.

Il gusto personale vince sempre su tutto, ma se si vuole dare una certa atmosfera o resa scenica all’ambiente è opportuno seguire alcuni consigli pratici.

Innanzitutto posizionate i quadri in modo simmetrico alle pareti per avere un effetto preciso e rilassante per la vista, inoltre la simmetria conferisce senso di pulizia e benessere.

Potrete combinare e disporre in modo molto vicino più quadri moderni, anche di forme e dimensioni differenti così da creare una sorta di carta da parati, ma realizzata solo con quadri.

Quadri grandi a centro parete possono anche conferire profondità agli ambienti, purché scegliate soggetti idonei anche a livello cromatico.

Ad esempio se avete un arredo total white o dalle tinte neutre potrete optare per quadri moderni dai colori molto accesi. Uno o due grandi quadri sopra il divano per esempio daranno un tocco luminoso e profondità all’ambiente.

Se invece il vostro arredo è parecchio scuro e con mobilio moderno, usare quadri moderni giocati su un’unica tonalità accesa come il rosso, il giallo o il verde può dare un tocco sicuramente vivace e dare più luce.

In un ambiente arredato con mobilio classico, magari in legno, si possono usare quadri moderni dai toni chiari, magari a tema fiori o nature morte ma dalle tonalità pastello che daranno maggior freschezza.

Molto apprezzati sono anche i quadri moderni a tutta parete, simil o stampe fotografiche, rappresentanti ad esempio skyline di città come New York, Brooklin e Parigi. Oppure raffiguranti volti enigmatici dai colori fluo, questi arredano ad hoc spazi moderni, ma danno anche carattere ad ambienti con un arredo dallo stile poco definito.Uno fornitissima gallery su stampe fotografiche di alta qualità può essere facilmente sfogliata su Pixtury.com, migliaia di idee e proposte su quadri moderni per arredamento elegante e originale .

Pixtury è una startup che promuove stampe artistiche di fotografi emergenti come elemento d’arredo originale per il grande pubblico, cercando di fornire un’alternativa ai soliti poster di massa e dando spazio a giovani artisti che, altrimenti, difficilmente riescono a trovare visibilità.