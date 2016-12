Separé di bambù fai-da-te: come realizzarlo?

Se sei atterrato su questo articolo non ami stare con le mani in mano. Tipico degli amanti del fai-da-te, che con grande spirito pratico e qualche dritta riescono spesso a raggiungere il loro obiettivo: costruire da soli ciò che gli serve e risparmiare! In questo articolo i consigli giusti per realizzate un separé di bambù fai-da-te, per i quali ringraziamo gli esperti di banbamboo.com.

I punti di forza del bamboo sono resistenza, versatilità e basso costo. Facili da lavorare, le canne di bambù permettono di creare oggetti e complementi d’arredo funzionali e belli da vedere, dal design accattivante. Non a caso, è uno dei materiali scelti con più frequenza dagli arredatori per creare mobili o rivestirli. Che tipo di separé ti interessa? Ti proponiamo quello in stile esotico!

Separé di bambù in stile esotico

Il bambù è una pianta asiatica molto diffusa, sfruttata nel corso dei secoli per diversi impieghi, fra cui la costruzione di abitazioni. Con un separé formato dalle sue canne puoi ricreare un’atmosfera esotica niente male. Ecco come fare.

Materiali e attrezzi

Prima di iniziare il lavoro, assicurati di avere con te tutto il materiale necessario, ovvero:

30 canne di bambù di spessore fine, alte 1 metro e mezzo (puoi comprarle nei negozi di bricolage, tagliate a misura, oppure ordinarle on-line su banbamboo.com );

); ganci e filo;

tasselli;

viti a gancio;

trapano

Come iniziare

Disponi le canne l’una accanto all’altra, su un supporto piano, e inizia a legarle fra loro con uno spago o un filo, considerando circa trenta centimetri dalla base. Fissa sulla prima canna un nodo e fa passare il filo partendo dalla sua parte posteriore, procedendo con la successiva lasciandolo passare sulla parte anteriore. Continua così, alternando di canna in canna, fino alla trentesima, cioè quella in cui farai il nodo finale attorno al bambù. Ripeti l’operazione altre due volte, partendo da un’altezza differente:

– metà canna, cioè da 75 cm dalla base (non dimenticare i nodi nella prima e nell’ultima);

– una trentina di centimetri ancor più su , in modo da legare fra loro le canne anche nella parte più alta del separé.

Avrai fatto un ben lavoro se il canneto sarà stato fissato, con spago, con tre passaggi di filo e a tre altezze differenti: in prossimità della base, a metà canna e in alto. Fatto ciò, il tuo separé sarà saldo e pronto a essere applicato. Dove desideri metterlo?

Fissaggio del separé

Siamo giunti allo step finale, stai per piazzare il tuo separé esotico nello spazio che hai scelto.

Per farlo, ti servirà il trapano. Usalo per praticare due fori sul soffitto, anche piccoli. Inserisci nei buchi i tasselli e avvita le viti a forma di gancio. Annoda sul gancio due spaghi e lasciali scendere, congiungili infine con lo spago che incrocia le canne di bambù. Adesso sarai tu a scegliere l’altezza che ti interessa, prima di bloccare il separé con i fili calanti dal soffitto.

Ci auguriamo che il tuo separé di bambù risponda alle aspettative, grazie per aver letto il nostro articolo. Condividilo sui tuoi social se ti è stato utile!