Come tenere lontano le formiche

La questione delle formiche è un problema particolarmente sentito, soprattutto da chi ha la fortuna di possedere un giardino.

Per chi si diletta alla cura del verde nel proprio giardino attraverso l’innaffiatura costante delle proprie piante e magari la concimazione delle stesse attraverso specifici prodotti, come concimi per piante prima o poi dovrà fare i conti con i problemi delle formiche.

Seguite i consigli di questo articolo e il problema sarà risolto.

In cucina o nei muri di casa: le formiche, oltre che vivere nel terreno, possono introdursi anche nelle abitazioni.

Questi insetti delle specie nere, gialle e rosse, che si manifestano di solito nei periodi primaverili ed estivi, sono una presenza che si rivela sgradita e fastidiosa all’interno delle mura domestiche poiché possono invadere e colonizzare l’ambiente, se non tenute sotto controllo.

Spinte dalla ricerca di cibo, il rischio è che possano raggiungere e danneggiare gli alimenti contenuti nella dispensa. Le formiche hanno un olfatto molto sviluppato e sono attratte soprattutto dai dolci. Per questo è bene sigillare nei barattoli tutti gli alimenti dolci.

Molto spesso nei giorni caldi capita di vedere le formiche disposte in fila sul pavimento. Una volta appurata la presenza delle formiche in casa, per debellarle occorre individuare la loro provenienza e controllare le vie d’accesso: di solito entrano dagli angoli vicino alle porte, dai davanzali delle finestre o dal balcone. Indispensabile, per individuare i nidi, è seguire il flusso della colonia. E’ bene anche controllare le crepe dei muri, poiché è proprio nelle cavità che possono rifugiarsi e nidificare.

I vasi delle piante possono essere un ulteriore nascondiglio: gli insetti, attirati dalle secrezioni dal sapore dolce-mielato lasciate dagli afidi e le cocciniglie presenti nel terreno e dall’umidità, potranno infestarlo.

Molto importante per tenere lontano le formiche è una particolare attenzione dell’igiene domestica. Le briciole cadute sul pavimento attirano le formiche. Quindi una corretta pulizia delle superfici è utile nella lotta alle formiche: un buon rimedio è raccogliere i residui di cibo dopo ogni pasto e lavare i piatti subito dopo mangiato, senza farli rimanere a lungo sporchi nel lavello. In caso di formiche in cucina, tenere pulita la pattumiera dell’organico con il coperchio chiuso.

Se vi accorgete della presenza delle formiche potete sigillare eventualmente con stucco, silicone o nastro isolante le piccole fessure.

Un’impeccabile pulizia però potrebbe non bastare a risolvere il problema. Sul mercato infatti una serie di soluzioni anti formiche, come esche e polveri.

Le prime, utili per sterminare l’intera colonia di formiche, devono essere posizionate lungo il percorso abituale degli insetti. La polvere può essere messa lungo il perimetro della casa, direttamente nel formicaio o lungo il sentiero usato dalle formiche.