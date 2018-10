Cappe a scomparsa: innovazione e tecnologia in cucina

Comodità e funzionalità sono caratteristiche necessarie in qualsiasi cucina. Nonostante questo spazio possa assumere connotati diversi a seconda delle abitudini e delle esigenze di chi la abita ogni giorno, per vivere al meglio la propria dimora è fondamentale rendere questo locale comodo e confortevole.

Per farlo non è necessario stravolgere l’intero ambiente: è sufficiente scegliere degli elettrodomestici che abbiano caratteristiche adatte a migliorare la propria quotidianità. Considerata talvolta come elemento accessorio, la cappa da cucina rappresenta invece uno dei componenti che può trasformare in maniera radicale una cucina: la gestione del ricambio dell’aria e dell’assorbimento degli odori sono infatti aspetti fondamentali perché permettono di migliorare la vivibilità dell’intera casa.

In commercio sono disponibili cappe da cucina con diverse capacità, ciascuna adatta a bisogni differenti. Esistono le cappe filtranti dotate di filtro antigrasso o a carboni attivi, che rimettono in circolo l’aria filtrata oppure vi sono quelle aspiranti, costituite da un motore che permette di aspirare i fumi ed espellerli all’esterno della cucina.

A seconda dello spazio a disposizione nel locale della cucina è possibile optare per cappe di diverse tipologie. Le più comuni sono quelle a incasso, integrate nella struttura dei pensili e collocate al di sopra del piano cottura, ma riscuotono grande successo anche quelle da parete. A seconda che si possieda una cucina sviluppata su più lati o all’americana è inoltre possibile acquistare una cappa ad angolo o ad isola, tuttavia uno dei modelli che sta avendo maggiore successo è quello a scomparsa.

Molti brand, tra i quali Faber, l’inventore della prima cappa da cucina al mondo, stanno orientando la propria offerta proprio sulla cappa a scomparsa, perché considerata uno degli elementi più esclusivi e trendy del momento. La sua capacità di garantire efficienza e completezza di aspirazione in un ambiente armonico ed elegante la rende infatti una scelta di stile per ogni cucina.

Le cappe a scomparsa sono un elemento visibile solo durante l’utilizzo. Possono levarsi e azionarsi durante la preparazione dei pasti per aspirare i fumi e i vapori e scomparire poi nel piano di lavoro una volta terminata l’operazione. Ciò le rende ideali anche per spazi piccoli, che necessitano di elettrodomestici poco ingombranti e di dimensioni ridotte per non opprimere l’ambiente limitato. Tasti touch e luci LED presenti in molti modelli di cappe a scomparsa contribuiscono poi a dare all’intera cucina un aspetto all’avanguardia. La silenziosità del motore e tutte le altre funzionalità tecnologiche rendono infatti questo elettrodomestico ultramoderno.

Per questo motivo per avere classe, comfort e funzionalità in cucina optare per un elettrodomestico di design come la cappa a scomparsa è la scelta più indicata.