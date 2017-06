Cucine di design: le proposte di Binova e i suoi servizi di progettazione

Nel mondo delle cucine stanno assumendo un’importanza sempre più centrale le fasi di progettazione: fare in modo che una composizione corrisponda perfettamente alle caratteristiche della stanza è un qualcosa di molto positivo, sia dal punto di vista funzionale che estetico, di conseguenza le migliori aziende del settore sono, oggi, quelle che curano con rigore tali aspetti.

Non è un caso d’altronde il fatto che si stiano scegliendo sempre più spesso delle realizzazioni modulari, quindi delle cucine composte da vari elementi i quali possono essere combinati l’uno con l’altro in diversi modi, all’insegna della massima personalizzazione.

La progettazione di cucine di Binova

Un’azienda che merita di essere considerata leader per quanto riguarda la progettazione cucine è senza dubbio Binova, un brand italiano molto blasonato che ha scelto di badare a tali aspetti con massima professionalità ed accortezza.

Binova ha scelto di offrire ai propri clienti un vero e proprio servizio Contract: l’azienda dunque può progettare delle cucine in modalità chiavi in mano, occupandosi in autonomia sia del progetto che della realizzazione e consegnando così al cliente una stanza perfettamente completa nel suo Interior Design, impeccabile sia dal punto di vista della funzionalità che dell’estetica.

La personalizzazione merita di essere considerata un qualcosa di molto positivo nel mondo dell’arredamento, ma questo aspetto assume una valenza davvero speciale per quel che concerne le cucine.

Le cucine infatti sono degli ambienti molto particolari: in questi spazi devono convivere diversi elementi tecnici imprescindibili, dai piani di lavoro al lavello, dal forno alla lavastoviglie, di conseguenza è importante riuscire a far convivere al meglio comfort, armonia estetica e funzionalità.

Il team di progettisti di Binova è altamente esperto e professionale, e può vantare un portfolio di realizzazioni estremamente ricco e variegato.

La grande qualità del marchio Binova

Binova è un marchio che sa offrire una grande qualità, non è certo per caso d’altronde se quest’azienda ha saputo costruirsi un così importante blasone a livello internazionale al punto da divenire una vera icona del Made in Italy del settore.

Binova è un’azienda nata nel 1958 da un’idea imprenditoriale di Giovanni e Francesco Bolletta, professionisti che hanno scelto di applicare al mondo dell’arredo il loro grande know-how maturato nell’ambito della falegnameria e, per quanto riguarda Giovanni, anche nel settore della produzione di automobili.

In oltre cinquant’anni di storia Binova non ha mai smesso di crescere e di innovarsi fino a divenire appunto una realtà assai apprezzata anche all’estero, ed è un’azienda che, è utile sottolinearlo, ha sempre mantenuto in Italia la propria sede produttiva.

Le proposte di Binova sono molto variegate, di conseguenza spaziano in modo notevole dal punto di vista stilistico, ad ogni modo questo brand dimostra di prediligere delle creazioni minimaliste, contemporanee e geometriche nel loro design.

Una produzione 100% Green

Il marchio Binova merita di essere considerato molto speciale non solo per la qualità delle sue cucine e per il fatto di progettarle all’insegna della massima personalizzazione, ma anche perché è una vera e propria azienda modello dal punto di vista del rispetto ambientale.

Grazie a un grande impianto di 15.000 mq lo stabilimento produttivo di Binova è completamente autosufficiente sul piano energetico, e in questo modo l’azienda evita che vengano immesse nell’atmosfera ben 2.000 mq di anidride carbonica ogni anno.

La grande attenzione che Binova riserva al rispetto dell’ambiente le è valsa delle importanti certificazioni aziendali, ovvero la UNI EN ISO 9001:2008 e la prestigiosissima F4, Four Star, la quale viene assegnata in modo esclusivo alle aziende conformi ai rigidissimi protocolli giapponesi.