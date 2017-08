Connessione a banda larga: ecco Eolo

Si sente parlare sempre più spesso di connettività Internet offerta da Eolo. Ma cos’è Eolo e come funziona? Esso è un servizio che offre connettività al web attraverso una banda ultra larga via radio. Il funzionamento di Eolo è molto semplice, e porta a degli ottimi risultati in termini di velocità di Internet, nel quale l’utente avrà la possibilità di navigare molto rapidamente anche in zone che non vengono coperte dai servizi di connettività tradizionale come l’adsl o la fibra.

Trattandosi di una rete di proprietà, inoltre, Eolo garantisce non solo alti standard di qualità nella navigazione in rete, ma anche uno standard di affidabilità altrettanto alto. Questo è il motivo per cui Eolo rappresenta una soluzione ideale anche per le imprese di dimensioni medio piccole che desiderano disporre di una connessione Internet veloce ed efficace.

Il router, infatti, non è un dispositivo che si cambia di frequente; anzi, è molto più probabile che, una volta acquistato un modem, lo si continui ad utilizzare per i successivi due o tre anni. Ecco perchè prima di sceglierlo bisogna comunque fare delle accurate valutazioni, ma quali sono i migliori router per Eolo? Scopriamolo!

I PRINCIPALI VANTAGGI DI NAVIGARE CON EOLO

Prima di parlare di come scegliere un Eolo router, dobbiamo necessariamente spiegare quali sono i vantaggi principali di navigare con questo servizio di connessione Internet. Tra di essi, meritano particolare considerazione:

– l’affidabilità del servizio, che garantisce una navigazione veloce nella rete web;

– la possibilità di noleggiare un router anzichè acquistarne uno a parte;

– un servizio di assistenza e supporto completo ed efficace, che permetterà al consumatore di risolvere qualsiasi guasto del modem o altri tipi di malfunzionamento;

– infine, ultimo vantaggio per ordine, ma non per importanza, risiede nei bassi costi di utilizzo e di noleggio.

Ma come scegliere il miglior router Eolo? Scopriamolo.

I MIGLIORI ROUTER PER NAVIGARE CON EOLO

Quali sono i migliori prodotti per navigare con Eolo? Diciamo che tra tutti i tipi di router, i prodotti TP-Link si rivelano sempre quelli più efficaci, sia per la facilità di installazione, sia per il rapporto qualità prezzo davvero sorprendente. Ma come possiamo riconoscere un router compatibile con Eolo? Per aiutare il consumatore a farlo dobbiamo puntualizzare che:

– rispetto ai router tradizionali, quelli compatibili con Eolo hanno un attacco più largo, ovvero il cavo RJ-45;

– il dispositivo, per essere compatibile con Eolo, deve supportare connessioni di tipo PPoE, che è l’acronimo di Point-to-Point Protocol over Ethernet. Per scegliere il dispositivo nel modo corretto, quindi, sarà opportuno individuare sul retro di quest’ultimo la dicitura PPoE;

Infine, precisiamo che i prezzi a cui i router Eolo sono venduti riflettono sempre anche la qualità del servizio di connessione che questi ultimi possono offrire. Per cui è consigliabile spendere qualche decina di euro in più per avere una connessione migliore, piuttosto puntare solo a risparmiare e non riuscire a connettersi ad Internet. Per maggiori informazioni, consigliamo di consultare il seguente sito: https://www.riparailmiopc.com/.