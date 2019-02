Il controllo remoto del climatizzatore tramite lo smartphone

Vivere al tempo di Google Home o Alexa influisce in maniera determinante sul modo in cui si fruisce della propria casa. La tecnologia ha invaso anche questo settore ed è orientata sempre più a renderla ancora più comoda e funzionale. Le applicazioni nate negli ultimi due anni sono innumerevoli, tutte verso la direzione di rendere una casa connessa con i nostri device. Dal proprio smartphone si possono regolare luci, accendere elettrodomestici, regolare la caldaia e, perché no, regolare la temperatura del proprio condizionatore.

È decisamente molto comodo tornare a casa dopo una lunga e calda giornata di lavoro e trovare il proprio appartamento fresco (o caldo a seconda delle stagioni) e accogliente per godersi finalmente un po’ di riposo. Oggi questo è possibile grazie all’acquisto di un condizionatore wifi che, grazie ad una app, può essere controllato anche a km di distanza utilizzando tutti i vantaggi della connessione ad Internet sul proprio smartphone.

I climatizzatori wifi arricchiscono il comune condizionatore di una marcia in più. Essi dispongono di una tecnologia wireless (senza fili) che consente loro di essere connessi alla rete internet della nostra casa. Una volta che il condizionatore è collegato al router domestico, possiamo gestirlo finanche a km di distanza, mediante un’APP installata sul nostro telefonino. In tal modo possiamo accendere e spegnere l’apparecchio a distanza, perfino quando non siamo a casa. O decidere la temperatura che vogliamo trovare al nostro ritorno, grazie a pochi semplici click digitati sul nostro smartphone.

A oggi i condizionatori connessi “nativi” non sono moltissimi, ma ciò non sembra essere un impedimento: moltissimi produttori hanno realizzato dei dongle da connettere al climatizzatore – via raggi infrarossi o altri mezzi di comunicazione) per rendere “intelligente” il proprio dispositivo. In questo modo anche un vecchio condizionatore può essere controllato via app senza sostenere spese per l’acquisto di un nuovo condizionatore.

Su Amazon ci sono diverse offerte su dongle da connettere al climatizzatore. Qui qualche esempio

Un dongle è un piccolo dispositivo che, collegato ad un elettrodomestico, ne arricchisce le funzionalità. Un esempio perfetto è il Google ChromeCast, la chiavetta HDMI connessa di Big G che rende la tua televisione una smart TV a tutti gli effetti. Collegandola alla presa HDMI, permette infatti lo streaming di diverse app compatibili, come Netflix e Youtube, il tutto gestibile da smartphone, tablet o smart speaker.

Lo stesso discorso vale per i condizionatori: immagina un piccolo gadget tecnologico che, tramite infrarossi, si sostituisce al normale telecomando e permette di gestire il condizionatore da remoto. Come? Semplicemente con un’app scaricabile sul proprio smartphone o tablet, un vero e proprio centro di controllo per monitorare e gestire il clima della propria abitazione.

Perchè rendere il proprio condizionatore “smart”‘ è conveniente?

Controllo totale, risparmio, comodità. Bastano questi tre concetti per rispondere al meglio a questa domanda. Infatti, con un dongle fra quelli proposti di seguito, potrai controllare il condizionatore da remoto ed attivarlo dovunque tu sia. Grazie alla geolocalizzazione, il tuo vecchio climatizzatore si accenderà/spegnerà in base alla tua posizione, garantendoti il clima ideale al tuo rientro a casa. Inoltre, grazie all’integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa (presto in Italia) e Google Assistant, non avrai emmeno bisogno del tuo smartphone. Sarà infatti la tua voce a controllare il clima all’interno delle mura domestiche.

Non mancano casi in cui questa tecnologia è nativa, ossia predisposta dalla stessa casa di produzione del condizionatore. È il caso dell’Online Controller di Daikin. Anche quando non sei in casa è possibile accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d’aria del climatizzatore.

Un servizio moderno per un utente dinamico e consapevole, che vuole poter gestire in ogni momento un imprevisto cambio di programma senza rinunciare al comfort, ma anche attento ad un uso responsabile dell’energia, ai consumi e al costo della bolletta.

Con una semplice connessione Wi-Fi domestica, OnLine Controller permette di gestire da remoto i climatizzatori mono o multi Daikin anche se già installati.

Con il controllo remoto non è più necessario programmare il timer prima di uscire. Sono disponibili diversi modelli di Online Controller, tutti gestibili dalla stessa App, da scegliere in base alla compatibilità con le unità interne installate.

Cosa aspettare quindi? Se il tuo condizionatore risulta predisposto a questo tipo di utilizzo puoi contattare l’assistenza Daikin per essere accompagnato nella configurazione. Se invece il condizionatore non è nativamente predisposto, sul web sono centinaia i forum fatti da persone che trasformano i loro apparecchi tramite i dongle acquistati online e che descrivono la loro esperienza.