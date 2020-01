Perché è meglio utilizzare un ferro da stiro con caldaia

Quando si deve acquistare un nuovo ferro da stiro le opzioni sono, nella maggior parte dei casi, due: un ferro a vapore con caldaia integrata oppure le versioni con caldaia separata. Nonostante in commercio esistano ferri da stiro con caldaia integrata di qualità che garantiscono una stiratura perfetta, i modelli con caldaia separata sono decisamente più interessanti, per una serie di valide caratteristiche. Il ferro da stiro con caldaia separata è molto più leggero, versatile ed efficiente, anche nel caso in cui i panni da stirare siano in quantità ingente.

Le caratteristiche di un buon ferro da stiro

I ferri da stiro con caldaia separate oggi disponibili in commercio sono pronti per svolgere la propria attività in pochi minuti. Il serbatoio della caldaia è capiente, anche più di 1,5 l, e si può riempire con l’elettrometrico in funzione per poter continuare a produrre vapore all’infinito. Oltre a questo sono presenti in commercio ferri con caldaia muniti di piastra extra scorrevole, perfetta su qualsiasi tessuto. Grazie alla tecnologia contemporanea alcuni modelli di ferro da stiro con caldaia sono in grado di riconoscere il tessuto su cui li si appoggia, cosa che permette di stirare senza dover regolare la temperatura, sul lino così come sulla seta o sul cotone. La potenza del getto di vapore è poi regolata considerando il movimento de braccio, rendendo la stiratura ancora più precisa ed efficace.

Il ferro da stiro per la famiglia

Il vantaggio principale correlato al ferro da stiro con caldaia riguarda la possibilità di continuare a stirare a lungo. Le famiglie ma anche le coppie che hanno l’abitudine di stirare solo una volta alla settimana si trovano spesso con grandi quantità di panni asciutti pronti per essere stirati. In questi casi il ferro con caldaia permette di stirare continuativamente, anche per diverse ore, senza diminuire mai la produzione di vapore. Inoltre, proprio in queste situazioni, ci si giova al massimo della leggerezza del ferro da stiro con caldaia. La piastra infatti è completamente priva di serbatoio quindi leggerissima. Quando si prende in mano un ferro da stiro tradizionale difficilmente se ne percepisce il peso; questa caratteristica però diviene importante dopo alcune decine di minuti di stiro: il braccio si stanca, la spalla comincia a risentire l’affaticamento. Grazie ai nuovi ferri con caldaia questa problematica viene eliminata alla radice visto che il ferro è leggero e maneggevole e permette di stirare senza stancarsi.

L’efficacia del ferro da stiro a vapore

Ormai la maggior parte dei ferri da stiro funzionano a vapore anche quelli di tipo verticale. Del resto il getto di vapore, da solo, distende le fibre ed elimina alcune pieghe. Un ferro con caldaia permette di avere a disposizione un ottimo getto di vapore per varie ore, continuativamente. In questo modo l’attività di stiratura diviene molto più leggera e rapida, consentendo di stirare in un paio di ore il bucato dell’intera famiglia. I pregi di questo tipo di ferro da stiro sono poi correlati anche alla qualità dell’elettrodomestico scelto.

Post in collaborazione con Philips