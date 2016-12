Robotica e pulizie: IRobot propone il suo robot per la casa

Ci sono alcune cose nella vita che vale la pena non mollare mai, ma la pulizia non è una di queste. E già dal secolo scorso che è in atto un processo di profonda modifica delle modalità in cui si fanno le pulizie, tant’è che cominciarono a comparire le prime aspirapolvere, lavastoviglie e lavatrici che hanno indubbiamente reso la vita più facile.

Immaginate a quali cambiamenti in questo settore andremo attraverso questo 21 ° grazie alla robotica.

Oggi parleremo di IRobot® e il suo prodotto Braava jet™. IRobot è un’azienda di robotica che da oltre 20 anni sviluppa tecnologie all’avanguardia, finalizzate alla creazione di robot per la casa utilizzati per la pulizia dei pavimenti.

Tra le ultime creazioni di iRobot® c’è Braava jet™, il robot puliscipavimenti capace di lavare, eliminare sporco e macchie anche nei posti più difficili da raggiungere, ad esempio sotto i mobili della cucina e attorno ai sanitari.

Braava jet™ è caratterizzato da una testina di pulitura basculante e da un design compatto, che gli consente di agire dove fin’ora non potevamo gli altri elettrodomestici, il tutto autonomamente ed evitando punti di caduta o ostacoli.

Braava Jet è un robot pensato per i piccoli ambienti (bagni, cucine e stanze con una metratura di circa 20 metri quadri) ed è adatto alla pulizia di tutte le superfici: piastrelle, pietra o parquet sigillato.

È sufficiente montare un panno Braava jet™ affinché il robot selezioni automaticamente il metodo di pulizia e inizi a lavare il pavimento o a pulirlo inumidendolo o lavorando a secco.

L’utilizzo è molto semplice: basta aggiungere l’acqua nel serbatoio del robot, scegliere tra tre differenti panni e premere il pulsante Clean. A seconda del panno montato.

Queste le principali caratteristiche tecniche della serie Braava jet™ di iRobot®:

• Dimensioni della stanza: a secco >23mq1

• Dimensioni della stanza: ad acqua >18mq1

• Sistema di navigazione iAdapt® 2.0

• App iRobot HOME

• 3 Metodi di pulizia (lavaggio, pulizia umida, pulizia a secco) selezionata automaticamente in base al tipo di panno

• Lavaggio in tre passate

• Interruzione e ripristino automatici della sessione di lavoro

• Rilevamento dei punti di caduta

• Ritorno alla posizione di avvio

• Funziona sia con panni riutilizzabili sia con quelli usa-e-getta

Un breve video dcon la presentazione delle funzionalità di questo apparecchio.