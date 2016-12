Arredo giardino, la scelta dei materiali

I diversi materiali tra cui scegliere nell’arredo giardino

Arredare un salotto o il proprio living è difficile, lo sappiamo bene, ma la scelta dell’arredo giardino non è certo più semplice, anzi. Mentre per gli arredi interni gli elementi di cui tener conto sono solo l’abbinamento con il resto dei mobili e la comodità degli stessi, per l’arredo esterno non si possono ignorare ulteriori fattori come la pioggia, la neve, gli insetti, la linfa degli alberi ed altri del tutto sconosciuti agli interni. A tutti questi fattori ci sono dei materiali più adatti degli altri a resistere. Ecco uno sguardo ad alcuni dei materiali più comuni utilizzati per costruire mobili da giardino oggi, e come potrebbero inserirsi nel vostro.

La plastica

L’arredo giardino in plastica: costa poco, è funzionale, dura a lungo. È un materiale che costa poco e la maggior parte dei complementi da giardino realizzati in plastica non sono certamente arredi di fascia alta. Ma ci si può sbizzarrire: se siete appassionati di complementi eco-friendly, guardare i mobili di aziende come Loll Design. Loll progetta e produce arredi per esterni realizzati al 100% con plastica riciclata, per lo più proveniente da oggetti monouso come ad esempio le brocche di latte o detersivi. Mobili di un’estetica unica e contemporanea per gli spazi esterni e che non richiedono conservazione o manutenzione stagionale.

Il metallo

Sappiamo cosa stai pensando. “… Ma ho visto ‘Il mago di Oz’! L’uomo di latta arrugginisce quando si bagna!” Ebbene sì, da quel 1930 ad oggi ne abbiamo fatta di strada ed il metallo non è più lo stesso. Oggi i produttori di mobili artigianali in ferro battuto trattato oppure in alluminio rivestito, creano prodotti capaci di resistere a pioggia, neve umidità. Adatto per chi è dell’idea che i mobili da giardino devono essere belli, certo, ma anche robusti e in grado di resistere a intemperie e a esposizioni solari quotidiane. Anche in questo caso il made in Italy ci viene incontro, con collezioni di mobili che mescolano sapientemente il savoir-faire italiano e la nostra innata concezione del bello, con un’attenzione artigianale al dettaglio e alla scelta di materiali sempre più tecnologici per l’outdoor.

Arredo giardino in vimini

Il vimini è un materiale conosciuto soprattutto, appunto, per la produzione di salotti da giardino e poltrone. I mobili in vimini derivano dal ramo del Salix viminiali che, intrecciato, viene utilizzato come fibra tessile nella produzione di svariati oggetti. I mobili in vimini sono molto amati e ricercati sia per la loro eleganza che perché prodotti interamente a mano. L’estrema resistenza agli agenti esterni della fibra è potenziata dalla struttura a intreccio che permette un’asciugatura rapida e dunque un minor assorbimento dell’umidità. Tali mobili sono inoltre estremamente leggeri, il che li rende perfetti per il giardino, ambiente soggetto a continui cambiamenti nella struttura.

di LEIVARS

Arredo giardino in teak

Questo è il legno miracoloso: proveniente da regioni tropicali, è noto per contenere naturalmente silice che lo sigilla e lo protegge dai danni di funghi e acqua. Può essere molto costoso ma è una scelta durevole, eco-friendly (è prodotto in modo sostenibile) e diventa sempre più bello con l’invecchiamento salvo, una certa cura dello stesso.

Arredo giardino in rattan

Il rattan è una palma tropicale che si presta bene alla creazione di sedie e tavoli, salotti, mobili perfetti per il giardino. Gli arredi giardino in rattan hanno avuto un vero e proprio exploit negli ultimi anni, grazie al connubio di economicità ed eleganza, robustezza e resistenza. Come ampiamente approfondito in questo articolo, con la dicitura “mobile in rattan” però non andiamo ad acquistare sempre un mobile di legno. Oramai per “rattan” si intende più lo stile dell’intreccio che il materiale vero e proprio. Per questo, se siete intenzionati ad acquistare uno di questi salottini, dovrete far attenzione alla materia prima. I mobili in rattan possono dunque essere creati partendo dal legno della palma rattan o da materiali sintetici, spesso definiti polyrattan.