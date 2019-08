Come prendersi cura del giardino

Per avere un aspetto ordinato ed essere sempre verde e rigoglioso, il giardino ha bisogno di costanti cure nell’arco dell’anno e richiede un lavoro quasi giornaliero, specialmente se l’erba cresce molto. Non esistono delle regole fisse, ma nulla va lasciato al caso. Ecco, quindi, qualche pratico consiglio su come prendersi cura al meglio del giardino.

Tosare l’erba

Un pericolo per la salute del giardino è rappresentato dai parassiti, che possono attaccare sia le piante che l’erba. In caso di invasioni di parassiti, è consigliato tagliare accuratamente le piante e tosare l’erba con i tagliaerba. Questo attrezzo da giardino è un valido alleato per regolare l’altezza del prato e mantenerlo rasato. Potete scegliere tra numerose tipologie di modelli leggeri, sicuri e maneggevoli sul sito specializzato homelook.it, una piattaforma dove trovare tutto ciò che serve per la cura del giardino.

La tosatura dell’erba va effettuata durante tutto il periodo di crescita della vegetazione, cioè da febbraio-marzo a settembre-ottobre, almeno una volta a settimana, per evitare che il manto erboso diventi disordinato e irregolare.

Rimuovere le erbe infestanti

Una pratica è quella della rimozione delle erbe infestanti, che tendono a formarsi soprattutto in quei giardini nei pressi di campi coltivati o in aperta campagna. Possono essere estirpate periodicamente o attraverso la rimozione manuale, utilizzando una zappa, oppure utilizzando il decespugliatore. Questo è un utensile da giardino immancabile, che serve per pulire il giardino da piante spontanee e infestanti o erbacce e tagliare l’erba, le siepi, gli arbusti e permette anche di rifinire al meglio il giardino là dove il tagliaerba solitamente non arriva. Qui scopri tutte le offerte per acquistare il decespugliatore adatto alle tue esigenze, consultando le caratteristiche.

Utilizzando un decespugliatore si elimineranno le radici, evitando che possano ricrescere. Si consiglia di effettuare questa operazione dopo una abbondante pioggia.

Usare il fertilizzante

Un aspetto fondamentale per la cura del giardino è la concimazione del terreno, da effettuare durante la primavera. Meglio utilizzare concimi specifici per fiori e prati o anche per piante da frutto o da orto, a cui va aggiunto del compost: in questo modo si creerà un ambiente ricco di nutrienti per la pianta. Per nutrire le radici delle piante va amministrato due volte l’anno anche il fertilizzante, meglio se ricco di azoto, che facilita il germogliare delle foglie.

Irrigare l’erba

Il tappeto erboso, per essere sempre verde, ha bisogno di essere irrigato regolarmente. Durante i periodi di gran caldo è necessario irrigare il giardino di mattina presto. È sconsigliata, infatti, l’irrigazione durante le ore più calde della giornata.

La potatura delle piante

Chi deve prendersi cura del giardino deve anche effettuare la potatura delle piante, operazione importante non solo da un punto di vista estetico ma indispensabile per favorirne la crescita della pianta. Nel caso di piante di piccole dimensioni, basta fare delle piccole incisioni nei punti dove ci sono pezzi secchi come petali o foglie.