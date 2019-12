Dai nuova vita al tuo giardino: illuminalo con i fari a led

Hai un giardino che non valorizzi? E’ sempre buio, e nel periodo freddo dell’anno non ci metti mai piede? Potresti iniziare a pensare di dargli una nuova vita, illuminandolo con i migliori fari a led da esterno !

Vediamo insieme in questo articolo come fare, e quali sono i prodotti più efficaci da utilizzare e che possano durare maggiormente nel tempo.

Un giardino troppo buio: come rivitalizzarlo con i fari a led

Il primo passo da compiere per dare una nuova vita al tuo giardino, è quello di cercare di valorizzarlo in ogni periodo dell’anno, compreso quello in cui alle 17 del pomeriggio diventa già buio pesto. Per far ciò, l’elemento imprescindibile da cui partire è senza dubbio l’illuminazione: i fari a led sono la scelta migliore, in quanto sono prodotti che uniscono la durata nel tempo all’economicità del loro utilizzo.

Il primo passo da compiere è quello di scegliere il tipo di illuminazione desiderata: esistono molte categorie di prodotti, adatti alle esigenze di giardini più o meno grandi, coperti o scoperti, dotati di palizzate o muri esterni di cinta… Sta a te scegliere quello che più si può avvicinare al giardino che devi illuminare.

Fari a led per giardino: come scegliere i prodotti più adatti alle tue esigenze

La scelta della categoria di prodotto per valorizzare al meglio il tuo giardino è essenziale. Ecco quali sono le migliori proposte:

applique da esterno : si tratta di lampade a led da fissare su un muro o su una superficie verticale. Ne esistono di diverse tipologie, adatte per l’illuminazione di superfici più o meno ampie ; sono disponibili in diverse temperature di colore, per dare al tuo giardino il bianco che desideri;

: si tratta di lampade a led da fissare su un muro o su una superficie verticale. Ne esistono di diverse tipologie, ; sono disponibili in diverse temperature di colore, per dare al tuo giardino il bianco che desideri; faretti segnapasso : sono dei faretti a led da fissare direttamente sul terreno, o ai margini dei vialetti di passaggio. La loro particolarità è quella di illuminare solo il terreno, creando un fantastico effetto ottico: sono adatti a qualunque tipo di giardino , ricordandosi che è necessario predisporre un apposito impianto elettrico che passi sottoterra: qualora non fossi abile in questo genere di lavori, il consiglio è quello di rivolgersi ad un elettricista;

: sono dei faretti a led da fissare direttamente sul terreno, o ai margini dei vialetti di passaggio. La loro particolarità è quella di illuminare solo il terreno, creando un fantastico effetto ottico: , ricordandosi che è necessario predisporre un apposito impianto elettrico che passi sottoterra: qualora non fossi abile in questo genere di lavori, il consiglio è quello di rivolgersi ad un elettricista; fari / fari con sensore : si tratta di led semplici con forma a faro, che quindi rivolgono quasi tutta la luce in una ristretta area del terreno. Sono adatti qualora tu voglia illuminare tutto il perimetro del giardino, o se hai delle zone da valorizzare più di altre (gazebi, dehors, eccetera). Si dividono in fari tradizionali , ovvero con attivazione manuale attraverso un interruttore, e fari automatici , con attivazione tramite sensore di movimento. Questi ultimi sono adatti anche all’illuminazione della porta di accesso alla tua abitazione, che verrà illuminata non appena ti avvicinerai all’uscio;

: si tratta di led semplici con forma a faro, che quindi rivolgono quasi tutta la luce in una ristretta area del terreno. Sono adatti qualora tu voglia illuminare tutto il perimetro del giardino, o se hai delle zone da valorizzare più di altre (gazebi, dehors, eccetera). Si dividono in , ovvero con attivazione manuale attraverso un interruttore, e , con attivazione tramite sensore di movimento. Questi ultimi sono adatti anche all’illuminazione della porta di accesso alla tua abitazione, che verrà illuminata non appena ti avvicinerai all’uscio; fari portatili : questo tipo di led presenta le stesse caratteristiche dei fari standard, con la sola differenza che possono essere spostati senza fatica . Sono ideali se vuoi illuminare il tuo giardino solo per eventi particolari, come festività o rinfreschi, e possono essere riposti senza fatica al termine degli eventi;

: questo tipo di led presenta le stesse caratteristiche dei fari standard, con la sola differenza che . Sono ideali se vuoi illuminare il tuo giardino solo per eventi particolari, come festività o rinfreschi, e possono essere riposti senza fatica al termine degli eventi; lampioni : si tratta di un tipo di illuminazione da giardino che si fissa direttamente nel terreno, come i faretti segnapasso. La particolarità dei lampioni, però, è che possono essere alti quanto si desidera , offrendo un’illuminazione all’altezza desiderata. Sono ideali per illuminare il passaggio pedonale del tuo giardino, o per rendere più sicuro il confine con la strada;

: si tratta di un tipo di illuminazione da giardino che si fissa direttamente nel terreno, come i faretti segnapasso. La particolarità dei lampioni, però, è che , offrendo un’illuminazione all’altezza desiderata. Sono ideali per illuminare il passaggio pedonale del tuo giardino, o per rendere più sicuro il confine con la strada; plafoniere ad incasso: è il tipo di illuminazione a led più diffusa per cortili e terrazze, ma può essere tranquillamente installata anche nel tuo giardino, se confina con il porticato della tua abitazione. Sono il tipo di illuminazione ideale per separare la tua zona giardino dalla zona portico, rendendo le tue serate in terrazza davvero piacevoli e sicure.

Una nuova vita al tuo giardino grazie ai led

Qualunque sia il tipo di illuminazione che sceglierai, i led sapranno trasformare un anonimo rettangolo di prato in un fantastico giardino invidiato dal vicinato.

A volte basta davvero poco per rendere memorabile il giardino della tua abitazione: i tuoi ospiti resteranno affascinati dall’ambiente, e le tue serate estive potranno finalmente essere trascorse anche all’esterno, evitando l’afa serale del tuo appartamento e risparmiando notevolmente sulle spese di condizionamento. Un buon sistema di led per illuminare il tuo giardino saprà davvero valorizzarlo al meglio.