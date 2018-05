Chi non desidera un giardino perfetto e sempre verde? Realizzarne uno, tuttavia, può essere difficile, soprattutto se non sei un esperto di giardinaggio. Per ottenerlo, però, ci sono diversi consigli da tenere a mente. Eccone alcuni per te.

Progetta un giardino semplice

Prima di tutto, un giardino deve essere facile da curare e sempre proporzionato (sia nelle misure che nella scelta delle piante) al tempo che potrai dedicargli. Se hai poco tempo, quindi, evita di realizzare un prato troppo grande e opta per una pavimentazione, che può essere di diversi materiali. In questo modo, potrai utilizzare quest’area per le cene con amici o semplicemente per posiziona un arredamento da esterno da sfruttare durante le belle giornate. Inoltre, seleziona piante ed alberi facili da curare, meglio se sempreverdi, in modo da non avere mai un giardino spoglio. Ricorda, infine, di installare un buon sistema di irrigazione, magari automatizzato. In questo modo, le piante riceveranno l’acqua necessaria tutto l’anno, anche se quando sei in vacanza. Tutto questo non influisce sul costo di realizzazione del tuo giardino e ti permette di avere un angolo verde perfetto e facile da mantenere.

Chiedi aiuto ad un esperto quando necessario

Se desideri un giardino grande, con un prato e tanti fiori, non disperare. Anche se vivi in una grande città, è facile assumere un esperto che si occupi di tutto ad un prezzo basso. Trovare un giardiniere a Roma, ad esempio, può spaventare ma se si utilizzano i mezzi adatti, come siti online dedicati e, perché no, anche il passaparola, potrai trovare una persona adatta alle tue esigenze che possa realizzare la manutenzione del tuo giardino ad un prezzo adatto al tuo budget. Potrai anche richiedere l’aiuto di un esperto solamente per alcuni lavori di giardinaggio, e realizzare il resto da solo.

Compra gli attrezzi e i prodotti adatti

Per svolgere tutti i lavori necessari nel tuo giardino dovrai avere l’attrezzatura adatta. In questo modo, ogni intervento di manutenzione sarà facile, veloce e realizzato al meglio. Assicurati, quindi, di avere un buon tagliaerba, delle cesoie di due dimensioni (una piccola per i fiori e una più grande per alberi e arbusti) e una piccola zappa per rimuovere le erbacce quando necessario. Di tanto in tanto, sarà anche necessario utilizzare del concime per rendere le piante più vitali. Tra quelli disponibili in commercio, preferisci quelli biologici, senza composti chimici. È anche possibile realizzarne uno da soli, in modo del tutto naturale. Puoi, infatti, utilizzare fondi di caffè, bucce di banana o altra frutta e anche i gusci d’uovo per il tuo compost fertilizzante. Tutto questo a costo zero e con ottimi risultati.