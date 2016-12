Rinnovare il giardino: ci pensa Unopiù

L’estate è ormai inoltrata e aumenta la voglia di trascorrere le giornate all’aria aperta, per ossigenarsi, godere del fresco degli alberi, godersi il proprio tempo libero. Tutte opportunità di cui più largamente fruire chi ha la fortuna di possedere un giardino che però, così come ogni altro ambiente domestico, necessita di tanto in tanto di qualche piccolo ammodernamento. Ed infatti è in questo periodo che si cercano soluzioni e idee per rendere il nostro angolo relax il più confortevole possibile.

Ci sembra l’occasione giusta per parlarvi del catalogo 2016 di arredo giardino Unopiù che, tra l’altro, il 15 giugno ha aperto un nuovo store in via Barberini 79, a Roma. Per chi è della zona ha, quindi, una possibilità in più per vedere da vicino quei prodotti che possono aiutare a cambiare totalmente l’aspetto degli ambienti esterni delle nostre case. 12 vetrine, 9 ambienti disposti su 3 piani all’interno di un edificio storico, un concept espositivo all’avanguardia e innovativo con ben 700 mq di esposizione, il tutto in una location di grande pregio.

Il catalogo 2016 Unopiù è un pozzo di idee e soluzioni per tutte le richieste per l’outdoor. Nella collezione e presente un’ampia gamma di tavoli, sedie e poltrone di design che promettono di assecondare sia i gusti di chi cerca un arredamento esclusivo, sia di chi mette in primo piano le esigenze di comodità e praticità. Da non sottovalutare, ovviamente, il rapporto qualità/prezzo che giudichiamo eccellente.

Unopiù soddisfa un’ampia varietà di gusti e comprende tutti gli elementi necessari per l’arredo dello spazio esterno dalle sedute alle architetture, dai lettini ai più diversi accessori. Il tutto in linea con stili e design vari e accattivanti.

Prodotti concepiti e realizzati per ricreare anche all’esterno il confort e l’eleganza di un living domestico, in una compenetrazione fluida e armoniosa tra casa e paesaggio.

Questo il Catalogo Generale Unopiù 2016

Una gamma di prodotti davvero ricca, che vanta oltre duemila articoli, che consentono di studiare un total look per decorare gli spazi esterni. Si tratta di un insieme di arredi, architetture, materiali, stili, tonalità, disegni, accessori, complementi, illuminazioni per l’outdoor.

Unopiù, azienda fondata nel 1978 a Soriano nel Cimino, piccolo centro a 15 km da Viterbo, al centro di un mondo legato da secoli alla cura e alla cultura del giardino; in poco più di trenta anni si è trasformata da piccola realtà artigianale ad azienda capace di conquistare mercati lontani, portando nel mondo il Made in Italy attento alla qualità.

I prodotti dell’azienda nascano da una grande conoscenza dei materiali: dalla capacità di mescolarli e proporre soluzioni innovative che non dimenticano l’eleganza italiana.

Un design che non viene mai estremizzato perché nato dalla collaborazione con architetti e designer importanti, per dar vita a prodotti che siano innanzitutto confortevoli e facili da utilizzare ogni giorno.