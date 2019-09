Come avere una casa intelligente con la domotica

Migliorare la qualità della vita all’interno della nostra casa è possibile con la domotica. L’impianto domotico per uso abitativo permette, attraverso l’impiego di tecnologie e dispositivi adatti, di attivare e gestire, anche a distanza, l’automazione di tutti gli impianti di casa e svolgere diverse funzioni su programmazione in pochi istanti. Inoltre l’impianto domotico conferisce all’abitazione un valore aggiunto, identificato dalle ultime normative europee in tre livelli di eccellenza.

Vediamo, quindi, le caratteristiche e i vantaggi di un sistema di domotica.

Le applicazioni della domotica

Tante le applicazioni nella vita quotidiana: dalla gestione dell’illuminazione a quella dei sistemi d’allarme, il tutto all’insegna del confort e senza il minimo sforzo. Un sistema domotico permette, in primis, di ottimizzare i consumi energetici e gestire in maniera razionale l’energia, senza inutili sprechi. È possibile, infatti, programmare l’accensione, lo spegnimento e la regolazione delle luci oppure l’irrigazione del giardino, in base agli orari stabiliti.

Un altro grande vantaggio consiste nella regolazione e gestione della temperatura in ogni ambiente dell’abitazione, per avere un clima sempre confortevole. Oltre alla programmazione dell’orario d’accensione, è possibile escludere gli ambienti della casa poco frequentati ed avere così un notevole risparmio in bolletta.

Con gli impianti di domotica si ha la certezza di una casa sempre sicura: si possono attivare contemporaneamente diversi dispositivi di controllo come telecamere, sensori di rilevamento e allarmi, per monitorare internamente ed esternamente la casa in tempo reale e proteggerla in maniera efficace da malintenzionati, anche quando si è fisicamente lontani. Il sistema è anche in grado di inviare segnali d’allarme quando si riscontrano fughe di gas, perdite d’acqua o guasti elettrici.

Altra possibilità è l’automatizzazione di porte e finestre: con un dito si può comandare l’apertura e la chiusura di porte, cancelli, tende, finestre, serrande e altre motorizzazioni, anche da remoto.

I sistemi di automazione domestica permettono anche il controllo totale degli elettrodomestici: sarà possibile settare, programmare o controllare a distanza la lavatrice, l’asciugatrice o la lavastoviglie.

Un aspetto importantissimo da non sottovalutare è quello dell’assistenza: la domotica consente a persone disabili o con ridotte capacità motorie di svolgere molte azioni in casa autonomamente.

Tutte queste funzioni possono essere attivate da dispositivi, come telecomandi, comandi vocali, pulsanti e app per lo smartphone, che azionano la funzione desiderata.

La domotica wireless

All’impianto di domotica tradizionale si affianca l’impianto di domotica wireless senza fili, che può essere installato in qualsiasi casa, senza necessità di effettuare lavori di ristrutturazione o di predisposizioni particolari. Basta infatti avere una connessione internet e uno smartphone per controllare gli oggetti connessi.

Attraverso gli accessori senza fili o oggetti smart come il termostato e il videocitofono, si possono controllare e gestire varie funzioni a distanza, secondo le proprie esigenze, impiegando interfacce di controllo come tastiere evolute, pc, touch-screen, tablet o smartphone.