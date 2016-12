Per garantire la sicurezza della propria abitazione, dei propri beni e soprattutto della propria famiglia è sempre meglio installare nella propria casa un antifurto wireless.

Troppo spesso, infatti, le persone tendono ad installare dispositivi di sicurezza per la propria casa solo in seguito a un furto.

A quel punto il danno economico e soprattutto psicologico è di molto superiore al costo di un antifurto.

Proprio per tale ragione è sempre meglio prevenire in ogni modo la possibilità che qualcuno si introduca in casa, arraffi oggetti anche di elevato valore affettivo e possa far del male ai propri abitanti. Sostanzialmente gli antifurto sono di due tipi: quelli tradizionali e quelli wireless.

Quando non è possibile installare un impianto tradizionale per la mancanza di canaline in cui far passare i fili, può essere necessario per evitare ulteriori spese decidere di installare un antifurto per la casa wireless.

Perché scegliere un antifurto per la casa wireless?

Oltre alla necessità di privilegiare un antifurto per casa wireless qualora sia troppo costoso procedere con l’installazione di un impianto tradizionale, ci sono anche altre ragioni per sceglierne uno per proteggere la propria casa.

In primo luogo la presenza di una centralina di supervisione che controlla l’intero impianto garantisce una maggiore sicurezza nei confronti di una possibile effrazione. Inoltre la doppia frequenza criptata migliora il funzionamento del trasmettitore e del ricevente, aumentando le prestazioni del tuo antifurto da casa wireless.

La doppia frequenza, poi, può difficilmente essere sabotata e inoltre riduce sensibilmente la possibilità che scattino falsi allarmi.

Gli antifurti wireless per la tua casa infine permettono di creare una mappatura molto precisa dell’abitazione e di individuare le aree dell’abitazione che necessitano di essere maggiormente protette.

Com’è fatto un antifurto da casa wireless?

Un antifurto per la casa wireless di buona qualità presenta alcune caratteristiche specifiche:

Centralina

Sensori di apertura

Sensori di movimento

Sirena

Dispositivi di comando

La centralina rappresenta il cuore dell’intero impianto. Nel caso in cui si verifichi un’effrazione è infatti proprio la centralina a inviare un segnale al GSM che fa scattare l’allarme per la casa wireless e allerta il proprietario, in genere direttamente sul cellulare.

I sensori di apertura sono invece dei contatti magnetici che vengono posizionati presso le aperture che si intendono proteggere.

Quando il collegamento tra i due magneti viene interrotto allora viene inviato un segnale alla centralina che fa partire l’allarme.

Insieme ai sensori di apertura ci sono anche quelli di movimento che servono appunto a rilevare e a localizzare la presenza del ladro attraverso la variazione di temperatura.

Generalmente questi sensori sono realizzati con la tecnologia a infrarossi e ampliano la portata media dell’antifurto da casa wireless.

La sirena invece suona all’esterno della casa e ha lo scopo di allertare i vicini di casa, e a far scappare l’eventuale intruso.

I dispositivi di comando, infine, servono a inserire e a disinserire l’allarme, ed è generalmente dotato di tastiera.

Come scegliere l’antifurto wireless per la tua casa?

Ma come si fa a scegliere un antifurto per la casa wireless in grado di fugare ogni possibilità di effrazione o di rapina? La prima cosa da fare è certamente quella di decidere il proprio budget, per scegliere l’impianto più adatto alle proprie esigenze economiche.

In genere è sempre meglio evitare kit fai da te acquistabili tuttavia con tutte le istruzioni sul web, ma è sempre meglio rivolgersi a degli specialisti del settore.

Un piccolo suggerimento potrebbe essere quello di acquistare solo prodotti che abbiano una garanzia di almeno cinque anni con un’estensione di almeno dieci anni.

Una garanzia di questo tipo, infatti, fornisce la sicurezza che i componenti dell’impianto siano di ottima qualità e allo stesso tempo mette al sicuro l’acquirente da eventuali guasti e difetti del prodotto.