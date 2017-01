Per gli addetti ai lavori è un termine comune, ma per chi si trova ad acquistare una lampada a LED dimmerabile, magari in un ecommerce come mesretail, il significato di questa parola di derivazione inglese potrebbe risultare oscuro. Diciamo subito che la lampada a LED dimmerabile è una speciale lampada (intesa sia come accessorio che come lampadina) in grado di variare l’intensità luminosa con un semplice tocco. Se il pulsante per calibrare la luce è integrato nel dispositivo si parla di touch dimmer, viceversa avremo un driver esterno, o appunto dimmer come questo, specifico per l’alimentazione di una luce LED. I kit dimmer sono completi di tutto il necessario, per cui con un minimo di competenza tecnica sarà possibile collegare l’apparecchio al driver e il driver alla corrente di casa. Per i dispositivi integrati, al contrario, non occorre fare nulla.

È il caso ad esempio della lampada di design da terra Lama con touch dimmer, un prodotto a doppia emissione (diretta e indiretta) con LED SMD di ultima generazione, ideale per arredare studi o ambienti moderni. Ma non sono solo le lampade da terra a soddisfare questa peculiarità. Nella categoria delle lampade a sospensione ci sono modelli altrettanto validi come Mr Magoo, realizzata in polietilene naturale bianco traslucido e utilizzabile sia con modalità on/off sia con la funzione dimmer (da notare che in questo caso la sorgente luminosa è a fluorescenza ma esiste anche il modello a LED). Oltre alle lampade ci sono poi le lampadine a LED dimmerabili, vedi la sezione completa, prodotti di alta gamma che assicurano il massimo in termini di performance, risparmio energetico e durata (chiedere prima dell’acquisto i dimmer compatibili con un’email a info@mesretail.com).

LA CONVENIENZA DELLE LAMPADE A LED DIMMERABILI

Se, e sottolineiamo come sempre SE, gli apparecchi a LED dimmerabili o le lampadine a LED dimmerabili sono di qualità, il loro utilizzo consente di ridurre ulteriormente i consumi e quindi tagliare la bolletta. Oltre a consentirci di creare un’atmosfera differente per ogni occasione (cena romantica, proiezione di un film, momenti di gioco dei bimbi nei pomeriggi invernali e così via), le lampade a LED dimmerabili garantiscono risparmi sostanziali in virtù della loro flessibilità nei consumi. Più si abbassa la soglia luminosa, meno energia elettrica è richiesta per l’alimentazione. È importante ribadire ancora una volta come questo avvenga solo con dimmer di aziende rinomate, dotati di particolari accorgimenti progettuali. Se acquistiamo articoli di basso profilo, è probabile che non solo non consumeremo meno, ma avremo anche una qualità della luce inferiore!