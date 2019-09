L’assistenza “su misura” di Kone 24/7 Connected Services

Manutenzione e assistenza costante sono condizioni imprescindibili per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti di trasporto verticale.

Gli obblighi di manutenzione per ascensori, scale e tappeti mobili sono stabiliti per legge, fin dagli anni Quaranta del Novecento, quando apparvero i primi impianti, per arrivare alle ultime disposizioni aggiornate al 2015. Per iniziare ad operare, ogni nuovo impianto deve superare tre passaggi fondamentali: ottenere la dichiarazione di conformità UE rilasciata dal costruttore, incaricare un organismo competente delle verifiche periodiche sulla sicurezza, stipulare il contratto di manutenzione con un’azienda specializzata.

Negli ultimi anni, il concetto di manutenzione è cambiato profondamente, recependo tutte le più importanti innovazioni tecnologiche e adeguandosi ai nuovi standard di sicurezza che regolano la qualità della vita urbana, sempre più “smart”.

KONE, azienda leader nel trasporto verticale, ha “guardato” ancora più avanti, avviando ricerche e sperimentazioni proprio nel settore della manutenzione e dell’assistenza.

Nasce così KONE 24/7 Connected ServicesTM, un sistema che rivoluziona il concetto di manutenzione, grazie all’intelligenza artificiale.

KONE 24/7 Connected ServicesTM, infatti, prevede e previene le anomalie con la raccolta, l’analisi e la condivisione dei dati di tutti gli impianti provvisti di speciali sensori.

Non sempre i segnali di un guasto si percepiscono subito o sono visibili, specialmente se coinvolgono componenti meccaniche o elettroniche. In questi casi, il rischio è che il guasto, non previsto in tempo, porti al blocco improvviso dell’impianto o, peggio, possa causare incidenti durante l’utilizzo.

Il monitoraggio costante di KONE 24/7 Connected ServicesTM registra tutti i segnali premonitori e attiva in tempo reale il processo di assistenza “su misura”, inviando il tecnico specializzato per quel particolare tipo di guasto. Senza spreco di tempo e di risorse.

Ogni intervento, inoltre, entra a far parte di un archivio ad hoc, predisposto per essere conservato su una piattaforma cloud. Accumulare dati, infatti, significa accumulare esperienza e una mole preziosa di informazioni, utili anche nella fase di produzione degli impianti, per evitare “a monte” problemi di efficienza e sicurezza.

Inoltre, il responsabile dell’impianto può controllare in tempo reale l’attività di assistenza e di manutenzione dal portale KONE Online e o tramite l’app KONE Mobile sul telefono o sul tablet.

In caso di fermo dell’impianto, riceve subito tutte le informazioni sui tempi e i dettagli dell’intervento e può così gestire meglio gli eventuali disagi per l’utenza.

Insomma, l’intelligenza artificiale al servizio della manutenzione è l’ultimo, importante tassello di una rivoluzione tecnologica che mira a semplificare la qualità della vita nelle grandi città, ma non solo.