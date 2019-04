Consigli per scegliere gli infissi in PVC

Quali sono i fattori che è opportuno prendere in considerazione per la scelta di infissi in PVC? Per saperlo abbiamo contattato gli esperti di https://www.infissiaroma.it/ , dei veri professionisti del settore, grazie ai quali possiamo andare alla scoperta di tutte le caratteristiche del cloruro di polivinile e dei pregi che lo contraddistinguono. Il PVC è una materia termoplastica che trova nella grande adattabilità uno dei suoi punti di forza; ricavato da materie prime naturali che provengono dal sale e dal petrolio, è estremamente isolante e, soprattutto, vanta un alto livello di resistenza, oltre a non essere infiammabile.

Le peculiarità del PVC

Per realizzare infissi di qualità, il PVC a cui si decide di ricorrere deve essere privo di piombo, che – come noto – è un materiale inquinante per l’ambiente: così il cloruro di polivinile potrà anche essere riciclato in futuro. Per evitare di utilizzare il piombo, i produttori del settore si affidano agli stabilizzanti calcio/zinco a elevata compatibilità, che non sono in alcun modo nocivi per l’uomo. Gli ftalati sono altre sostanze a rischio cancerogeno: anch’essi devono essere assenti nei serramenti, per i quali sono obbligatorie sia la certificazione UNI EN ISO 14.001 che la marcatura CE.

I vetri

Un ruolo importante nelle finestre è quello svolto, ovviamente, dal vetro. Il mercato odierno propone una varietà decisamente ampia di opzioni da questo punto di vista, con numerose tipologie di vetro che presentano peculiarità differenti. Una caratteristica da ricercare in un vetro di qualità è il livello di isolamento, non solo termico ma anche acustico; esso, inoltre, dovrebbe fungere da filtro rispetto ai raggi UV del sole. Maggiore è la qualità del vetro, e più si risparmia per la bolletta della corrente elettrica, visto che un isolamento ottimale consente di limitare il ricorso al riscaldamento in inverno e all’impianto di aria condizionata in estate. Performance ottimali sono quelle assicurate dai vetri basso emissivi selettivi con gas argon, ma è sempre meglio rivolgersi a esperti del settore per ottenere consigli in proposito.

Il gas argon

Il gas argon è un gas inerte che si trova nella camera vetro, e che ha lo scopo di aumentare la capacità isolante del serramento. Noti anche con il nome di vetri a controllo solare, i vetri basso emissivi selettivi hanno la capacità di filtrare i raggi del sole in maniera – se così si può definire – intelligente. Il calore dei raggi, infatti, viene bloccato dalla superficie esterna, che tuttavia consente alla luce di passare. Il calore degli ambienti interni, a sua volta, viene trattenuto dalla superficie del vetro interna, che è dotata di un rivestimento in ossidi metallici, grazie a cui è possibile contrastare e prevenire le dispersioni.

Gli infissi in PVC con le camere d’aria

Le camere d’aria che contraddistinguono gli infissi in PVC non sono altro che cavità situate all’interno dei profili che servono a incrementare l’isolamento acustico e termico dei serramenti stessi. La quantità di camere d’aria del profilo incide sulle sue prestazioni: le performance, infatti, crescono con l’aumentare delle camere. Per questo motivo, se si ha la possibilità di scegliere, un prodotto con almeno 5 o 6 camere del profilo è sempre da preferire rispetto a uno con non più di 3 o 4 camere.

La tipologia di ferramenta

L’azionamento della maniglia e la movimentazione dell’anta sono resi possibili dalla ferramenta: è essenziale, quindi, che essa sia di alta qualità, così che gli infissi in PVC possano essere aperti senza difficoltà e nel modo più agevole possibile, anche nel caso in cui essi abbiano dimensioni importanti. Il consiglio è quello di prediligere, ogni volta che se ne ha l’opportunità, la ferramenta a nastro con funzione anti-effrazione.