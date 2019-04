Scale esterne: come rifinire la tua casa

La scala in giardino, come articolarla?

Quando si costruisce una casa, accade di pensare prevalentemente agli interni, per poi scoprire, sul finir dell’opera, che tutto un universo resta ancora, all’esterno, da creare, rifinire, abbellire e, soprattutto, rendere efficacemente fruibile.

L’esterno della nostra casa può essere di varie dimensioni e natura: prevalentemente cementato, porfidato con alternanza di prato inglese, frastagliato di anfratti ed aiuole naturali, in terra battuta e ricoperto di sassi…

Quando l’estensione del terreno circostante una casa è rilevante, è possibile che vi siano dei lievi terrazzamenti, più o meno naturali. Essi conferiscono movimento alla proprietà e possono essere valorizzati con semplici gradoni o vere e proprie scale esterne.

Come va concepita una scala esterna? Quali sono i modi migliori per far sì’ che la scala del tuo giardino risulti gradevole ed enfatizzi l’estetica della tua costruzione?

La questione di fondo: le scale esterne possono rovinarsi?

Naturalmente, quando parliamo di posizionare una scala, anche in ferro, metallo, legno, a chiocciola o di altra ispirazione, in un ambiente esterno – come anche una terrazza, che colleghi con un balcone o una superficie sottostante – non possiamo non chiederci cosa succederà, nel corso del tempo, ai materiali scelti. La scala esterna è fonte di comodità, movimento, arricchimento del giardino. Ma occorre che essa duri nel tempo, non sia consunta, poco gradevole alla vista o addirittura pericolosa.

Giardini e cortili potranno allora essere messi in risalto – e risultare bene articolati – se saranno dotati di scale zincate a rampa, di scale a chiocciola concepite appositamente per ambienti aperti, con gradoni bucherellati, che facilitino lo scorrimento dell’acqua piovana e la dipartita dei residui di altri eventuali agenti atmosferici.

Vi sono diversi materiali idonei al posizionamento di una scala esterna : oltre allo zinco, pensiamo al PVC per i corrimano, all’acciaio inox per la componente fatta di bulloni e similari. Si tratta di dettagli e specificità da considerare in modo precipuo, se si intende investire senza poi restare delusi dalla propria scalinata esterna.

Le parti metalliche delle scale esterne, infatti, sono destinate a durare più a lungo, se opportunamente trattate tramite bagno di zinco. La cura dei particolari farà la differenza e ti consentirà di goderti senza limite i tuoi spazi esterni.

Una sola scala o tante piccole scalette per il tuo giardino?

Se invece di “arredare” un giardino, ti trovi a dover rendere ottimale uno spazio ampio esterno alla tua abitazione, come un piccolo giardinetto, potresti trovarti nell’eventualità di optare per diverse scale esterne. In tal caso, non esitare a chiedere i consigli di un architetto, specialmente se intendi affiancare a scale a rampa delle scalette a chiocciola, giocando con l’avvicinamento di forme geometriche e movimentazioni diverse, che vanno dal rotondo allo spigoloso.

Potresti, ad esempio, scegliere di optare per un richiamo geometrico attraverso la scelta dei gradini, pur installando scale dai connotati ben diversi. Oppure, a fare da liaison, tra la tua scala a chiocciola e la tua scala a rampa potranno essere semplicemente i materiali, i colori, la scelta di un polimero coloratissimo, moderno, high tech, che ricorra in tutto il giardino, pur con movimenti diversi ed alternandosi a zone prato verde e lastroni autobloccanti di cemento.

Come adeguare la tua scala esterna agli interni di casa

La questione è semplice: perché mai preoccuparsi di abbinare materiali e colori esterni tra il dentro e il fuori della tua abitazione?

Per due motivi semplicissimi. Innanzitutto, scegliere un materiale – possibilmente moderno e funzionale – risponde ad un requisito di praticità e sicurezza. Dunque, non v’è motivo per optare per lo zinco all’interno ed accontentarsi poi, fuori, di un materiale che possa facilmente rovinarsi con gli agenti atmosferici. Si tratta di una coerenza nella ricerca di efficacia e durata.

In secondo luogo – e qui ci spostiamo su una questione estetica – è chiaro che qualcosa che piace dentro potrà piacere facilmente fuori. Ma, soprattutto, non dimentichiamo che il bello di un giardino e di una o più scale esterne ben concepite, è proprio quello di poter essere oggetto di ammirazione anche dall’interno, attraverso le finestre. È proprio da questa angolazione che diviene importante la coerenza estetica dei materiali e dei colori, oltre che delle forme e degli stili: ferro battuto, legno massello, zinco, PVC colorato, tecnopolimero giallo fluorescente …