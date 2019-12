Serrande e basculanti: cosa fare se si bloccano?

Le serrande e i basculanti sono fondamentali per la sicurezza delle attività commerciali o delle proprietà private: un loro guasto può portare disagi non indifferenti. Come procedere per evitare che questo accada?

Serrande e basculanti: le principali caratteristiche di due elementi estetici e protettivi

Le serrande e i basculanti trovano un ampio utilizzo per la chiusura di negozi, box auto e altri ambienti con uscita fronte strada. Presentano caratteristiche tecniche differenti ma uno scopo unico: quello di garantire una maggiore sicurezza a un determinato ambiente che potrà essere chiuso proprio grazie a queste due strutture.

Le serrande. Le serrande sono strutture avvolgibili molto pratiche da utilizzare soprattutto se si opta per le versioni motorizzate, molto più facili da aprire e chiudere grazie al motore che permette di evitare gli sforzi necessari all’alzamento e abbassamento della struttura. Per i garage sono molto utilizzate le serrande in metallo di tipo cieco, che non permettono di guardare all’interno del locale mentre per negozi e attività commerciali sono sempre più comuni le serrande a maglia, che permettono di ammirare le vetrine anche quando si è fuori dall’orario di apertura.

I basculanti. Il funzionamento delle porte basculanti è permesso da un meccanismo caratterizzato da molle o contrappesi che fa ruotare la porta intorno a un perno fisso. Come per le serrande, anche i basculanti possono essere motorizzati o manuali.

Che fare se si verifica un blocco nelle serrande o nei basculanti

La praticità e la facilità d’uso di serrande e basculanti può essere messa a dura prova in caso di blocco delle strutture che permettono i movimenti per l’apertura e la chiusura. Nel caso di serrande si può infatti verificare che l’albero su cui si arrotola la lamiera della serranda non riesca a girare in maniera corretta. Un’altra possibilità è che una delle strutture orizzontali della serranda in seguito a deformazione non permettere il corretto scorrimento causandone un blocco. Nel caso dei basculanti, un problema tipico che si può riscontrare è il blocco dei perni che permettono il movimento basculante della porta.

In entrambe le situazioni un blocco può essere molto più che un semplice fastidio potendo, in alcuni casi, apportare danni economici non indifferenti. Questo soprattutto se la serranda o il basculante in questione sono quelli di apertura e chiusura di un’attività commerciale. Se si bloccano, si può rischiare di non aprire per tempo il proprio negozio o, peggio, si rischia di non poterlo chiudere al termine dell’attività.

In caso di emergenza, per sbloccare in maniera rapida la struttura danneggiata e poter procedere con la regolare apertura o chiusura della serranda o del basculante è necessario rivolgersi a professionisti del settore, come i tecnici di Alpa Service (www.basculantieserrande.it). Questi sapranno intervenire in maniera rapida risolvendo ogni problema relativo a blocchi o guasti delle vostre serrande e dei basculanti. Inoltre, sapranno consigliarvi su come evitare che questo tipo di problema si verifichi operando regolarmente con corretti e regolari interventi di manutenzione.