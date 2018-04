Consigli su come imbiancare casa

Con l’arrivo della bella stagione è il momento di approfittare delle giornate calde e cambiare il colore delle nuove pareti. Una volta richiesto il preventivo da un imbianchino della tua zona non resta che iniziare a scegliere il colore. Per ogni stanza ci sono alcuni suggerimenti che ti aiuteranno ad avere una parete adatta al tuo stile e originale.

In soggiorno solitamente si preferiscono colori più vivaci e originali rispetto al resto della casa. Questo ti permette di giocare con tonalità diverse, che si abbinano alla tappezzeria presente nella stanza. Tra i colori più gettonati, il verde bottiglia e l’arancione. Quest’ultimo è considerato essere un colore che contribuisce alla conversazione e, quindi, è perfetto per la stanza in cui solitamente si accolgono gli ospiti. Da non dimenticare anche altri colori più scuri, come il grigio, elegante in tutte le sue tonalità, o il blu, molto di moda negli ultimi anni.

Per la cucina, oltre all’arancione menzionato sopra, il giallo, il celeste e il grigio sono i colori di tendenza di quest’anno. Per scegliere la tonalità adatta, però, bisogna considerare il colore e lo stile della cucina e la tipologia di pavimento. Con un parquet, chiaro, ad esempio, meglio scegliere l’azzurro o il verde. Con una cucina in legno, opta per colori caldi, come il giallo o l’arancione.

Le pareti del bagno sono spesso imbiancate con tonalità diverse di blu. Questo perché ci ricorda la natura, il mare, e rende l’ambiente rilassante. Il blu si abbina bene ad un arredamento bianco o grigio, ma anche a mobili in legno.

Per la camera da letto, infine, bisogna scegliere un colore rilassante, che ci permetta di riposare tranquillamente. Secondo molti esperti, il verde sarebbe uno dei colori migliori per una stanza da letto. Anche altri colori che ci ricordano la natura, come il giallo tenue o il marrone chiaro, sarebbero adatti a questa stanza. Ovviamente, per avere il risultato migliore bisogna tieni in considerazione l’arredamento presente nella stanza: se lo stile è classico, opta per colori caldi, mentre quelli freddi saranno perfetti con mobili minimali e moderni.

Adesso non ti resta altro da fare che iniziare il tuo progetto. In questi casi, il fai da te può essere conveniente ma, se non hai molto tempo a disposizione, meglio affidarsi ad un esperto. Cercare un imbianchino a Milano o un esperto di tinteggiatura a Roma può richiedere tempo ma i risultati saranno garantiti.